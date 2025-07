El temps del cap de setmana del 5 i 6 de juliol: els ruixats s'estenen pel país

Cap de setmana passat per aigua. Després d'un inici de juliol marcat per les altes temperatures, els termòmetres donaran una petita treva durant dissabte i diumenge. Hi haurà ruixats a pràcticament tot el territori i un lleuger descens de les temperatures.

El cap de setmana, però, començarà amb un nou avís per calor nocturna, de 02:00 a 08:00, que afectarà tot el litoral i algunes comarques de Ponent. Tan bon punt acabi, a les 08:00, canviaran les coses i començaran avisos per ruixats, primer a les comarques del Pirineu, i a partir de la tarda, a pràcticament tot Catalunya. Serà una tarda marcada per les pluges.

⚠️ El Servei Meteorològic de Catalunya actualitza l'avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per intensitat de pluja ⚠️



➡ Dv. 14:00 h a dg. 20:00 h.

➡ Possibilitat de precipitació > 20 mm / 30 minuts

➡ Grau de perill màxim 🟠 3/6



Hora local (h) = TU+2 pic.twitter.com/RmBizWE39E — Meteocat (@meteocat) July 4, 2025

Diumenge la inestabilitat es traslladarà sobretot a les comarques del nord-est. Des de bon matí hi haurà ruixats i un avís per intensitat de pluja, mentre que el litoral, Catalunya Central i Ponent recuperaran el clima assolellat.

La temperatura mínima serà més baixa arreu, especialment a la Catalunya central i prelitoral. De cara a l'inici de la setmana vinent els ruixats aniran disminuint i les temperatures s'estabilitzaran en uns terminis més baixos que els darrers dies.

Aquest dissabte Barcelona començarà el dia amb uns 25 graus de mínima que s'estiraran fins als 31 a la tarda. A Girona la jornada tindrà 19 graus de mínima que arribaran als 31 graus de màxima. A Lleida, el dia també començarà amb un valor mínim de 21 graus que pujarà fins als 34 °C de màxima. I a Tarragona, el matí arrancarà amb 24 graus que creixeran fins als 34 °C a la tarda.