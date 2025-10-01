El tercer sector reclama que se'l reconegui com a operador d'habitatge social i demana finançament estructural

El tercer sector reclama que se'l reconegui com a operador d'habitatge social com a operador públic sense ànim de lucre d'habitatge social i proposa la creació d'un registre oficial de proveïdors socials d'habitatge. Així ho indica un nou dossier dedicat a l’habitatge i presentat aquest dimecres per la Taula del Tercer Sector, que demana finançament estructural en aquesta matèria i planteja garantir l'accés efectiu del tercer sector al parc d'habitatge. Per exemple, es proposa reservar una part dels habitatges adquirits amb fons públics per a la seva gestió, facilitar l’accés a pisos buits i a mecanismes de tanteig i retracte, i habilitar instruments financers específics.\r\n