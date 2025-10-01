Mor un jove a Barcelona amb clars senyals de ganivetades

Un jove ha perdut la vida a Barcelona clars signes de violència per arma blanca durant el vespre de dimarts. Els fets van tenir lloc en un bloc de pisos del carrer de Sant Jaume de Llierca, al barri del Bon Pastor, al districte de Sant Andreu. L'avís al 112 sobre l'incident es va registrar passades les vuit i s'hi van presentar els Mossos d'Esquadra i el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM), segons ha informat ElCaso.cat.
Segons informen, la víctima va aparèixer al replà del tercer pis i els sanitaris no van poder fer més que confirmar-ne la mort. El cadàver presentava evidents signes de violència i la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) ha obert l'expedient per seguir amb la investigació i aclarir els detalls d'aquesta nova mort amb signes de violència.
Per ara, no s'ha detingut cap persona i els investigadors treballen per posar llum a la foscor i aclarir tant els fets com l'autor de la mort del jove. Segons ha informat ElCaso.cat la víctima presenta tant ganivetades com cops, però això no fa que hi hagi una hipòtesi clara del com s'ha dut a terme la mort ni el perquè.
Més de 10.000 armes blanques comissades
I precisament durant el mateix dia s'ha fet saber que els Mossos d'Esquadra han comissat 10.207 armes blanques en 9 mesos en el marc del pla Daga, activat el setembre de l'any passat per prevenir la tinença d'elements d'aquest tipus. La dada l'ha donat el Govern en resposta a una pregunta parlamentària per escrit d'ERC consultada per l'ACN.
De les 10.207 intervencions, 8.464 van ser per infracció administrativa. Pel que fa a incidents amb arma blanca registrats, els Mossos d'Esquadra n'han atès 3.550 arreu de Catalunya. En aquests incidents hi ha hagut exhibició o utilització o bé d'elements d'aquest tipus o bé d'objectes perillosos. El tipus d'incident més habitual és el robatori amb violència o intimidació (un 24%) i la majoria s'han produït a Barcelona (1.577).