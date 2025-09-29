Mor una acròbata mallorquina en caure del trapezi durant una actuació a Alemanya

Marina Barceló, artista de circ de 27 anys de Mallorca que treballava al Circus Paul Busch, va morir el passat dissabte en caure d’una alçada aproximada de cinc metres durant una actuació a la ciutat de Bautzen, situada a l’estat de Saxònia, Alemanya.
L’espectacle, que comptava amb prop d’un centenar d’assistents, es va interrompre immediatament per l’impactant accident i el públic va ser evacuat del circ. A causa de la impactant escena, es va oferir suport psicològic a aquells que ho necessitaven, ja que hi havia infants entre el públic.
Barceló havia actuat en diversos països com Alemanya, Espanya, Andorra i Polònia. Va iniciar la seva trajectòria artística al circ l’any 2018, destacant-se en acrobàcies aèries, funambulisme, caminades amb xanques i espectacles amb rodes.
Les autoritats locals han obert una investigació per aclarir les circumstàncies del succés, que s’ha classificat com un accident laboral, tenint en compte que, habitualment, els artistes del circ són responsables del muntatge del seu propi equip.
Crida a revisar la seguretat al circ
La Federació Alemanya d’Empreses Circenses (VDCU) ha descrit el succés com un moment “dolorós i cruel” per a la família de la jove artista. El seu president, Ralf Huppertz, ha publicat un missatge a les xarxes socials on ha expressat el seu condol i ha apel·lat als responsables dels circs a reforçar les mesures de seguretat per evitar que es repeteixin tragèdies com aquesta. “Cap de nosaltres voldria viure una situació així dins el seu circ”, ha afirmat.