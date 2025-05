L'odissea per arribar a Barcelona en plena apagada per rebre un tractament revolucionari contra el càncer

Beatriz Molina, de 33 anys, tenia aquest dimarts les primeres proves per rebre un tractament de CAR-T a l’Hospital Sant Pau de Barcelona. Dilluns, la gran apagada elèctrica la va deixar a mig camí de València a Barcelona. Ella, a qui van diagnosticar limfoma de Hodgkin fa 12 anys, i el seu pare eren entre els 600 passatgers d'un tren Euromed aturat a Cabanes (Castelló).

“Va ser una odissea, però crec que encara vam tenir sort”, declara a l’ACN. Des de la Fundació Josep Carreras, que els han gestionat el pis on s’allotjaran mentre rebi aquesta teràpia innovadora, quan van poder recuperar la connexió amb ells, van remoure cel i terra per trobar un taxista que els recollís i els traslladés a Barcelona.

Després d’hores de no poder comunicar-se per l’apagada elèctrica que va paralitzar el país, Marta Fernández i Jasmin Apéstegui, de la Fundació Josep Carreras contra la leucèmia, van rebre un missatge de la Bea informant-los que es trobaven bé, en un restaurant de carretera al terme de Cabanes, a Castelló.

A mitjanit i des del Programa d'experiència del pacient i pisos d'acollida de la Fundació van tenir clar que la Bea i el seu pare havien d’arribar a Barcelona “fos com fos”, recorda Fernández uns dies després de l’apagada i quan la Bea ja es troba en ple procés preparatori per al tractament de CAR-T.

Tot i l’odissea que els esperava per arribar a Barcelona, la Bea creu que van tenir sort, sobretot per “la pinya” que van fer amb els altres viatgers, amb qui van romandre dins el tren o als voltants fins al vespre. Cap a les 20 hores, els 600 passatges van ser evacuats, amb el suport de la Guàrdia Civil, i traslladats en un restaurant on alguns passatgers hi haurien de passar la nit.

Durant aquestes hores, Marta Fernández havia anat a peu fins a l'hospital de referència, que estava funcionant amb generadors, per preguntar a l’equip de treball social si tenien notícies de la Bea i avisar-los que no sabien si podria arribar a les cites de dimarts. Durant les hores següents, van estar molt pendents del mòbil fins que a la mitjanit van rebre l'esperat missatge.

“I aquí ve la inventiva. Què fas a les 12 de la nit? Doncs aixecar telèfon i mirar possibles conductors fins que vam tenir la sort, després de diverses trucades, que un taxista ens va agafar el telèfon. Li vam explicar la casuística, perquè és clar, no ens coneixia, i com era d'important que la Beatriz i el seu pare arribessin a Barcelona. Ell es va mobilitzar de seguida i va anar a buscar-los”, explica Fernández

Mentrestant elles van anar a esperar-los al pis per comprovar també que hagués recuperat l’electricitat i portar-los una mica de menjar. Passades les tres de la matinada, van arribar: “Vam tenir una sensació d'alleugeriment, de tranquil·litat; de pensar ‘Uau, ho hem aconseguit, podran assistir a les cites!’ Davant de tots els problemes, aquest final feliç va ser un motor d'alegria”.

Un dels motius de neguit per als pacients oncològics sol ser les proves que precedeixen el tractament: esperar que no hi hagi cap contratemps perquè, com abans millor, pugui començar la teràpia.

Per això, la incertesa de si podrien arribar a les proves va ser el que va amoïnar la Bea i el pare. “Els nervis no eren per la mateixa apagada. El que em preocupava molt era no arribar a temps i que s’haguessin de reprogramar les cites en diversos serveis, cadascun amb les seves agendes de treball”, diu el pare.

Dimarts, però, després de més de 16 hores de viatge, la Bea estava a l’hospital per començar el procés cap al CAR-T, un tipus de teràpia cel·lular avançada per a pacients amb càncers de la sang que ja han rebut altres tractaments abans.

A la Bea li van diagnosticar el limfoma de Hodgkin quan tenia 21 anys. Després de tractaments de quimioteràpia, immunoteràpia i dos trasplantaments de medul·la, que li han permès durant anys viure "sense sentir-se malalta", ara s’ha de sotmetre a un CAR-T. Consisteix a extreure les cèl·lules T de la sang del pacient; modificar-les genèticament al laboratori i després tornar-les a administrar perquè reconeguin i ataquin les cèl·lules tumorals.