El temps d'aquest dimecres 3 de desembre: núvols i ruixats al litoral del país

La jornada de dimecres serà un avís de què potser vindrà dijous: un sistema frontal de l'Atlàntic travessarà el país i probablement deixarà ruixats i núvols a tot arreu. De moment, dijous al matí el cel estarà molt ennuvolat a la meitat est, sobretot al nord-est, on creixeren nuvolades. Per contra, a la meitat oest el cel estarà poc ennuvolat.
De matinada s'espera precipitació feble i dispersa a punts de la meitat est de Catalunya i, des de llavors i fins a mig matí, són probables alguns ruixats al litoral i prelitoral central i al sud de la Costa Brava.
A la tarda el cel quedarà poc ennuvolat en general, però és possible que apareguin algunes nuvolades al nord-est, mentre que es mantindran els núvols al vessant nord del Pirineu. Les precipitacions durant aquesta meitat del dia no es descarten a punts del quadrant nord-est, però seran en general minses. Això sí, la neu és un constant d'aquesta setmana, i per dimecres la cota voltarà els 1.200 metres.
Els pròxims dies venen un poc més forts. Dijous el pas frontal deixarà precipitacions a la cara nord del Pirineu tant en forma de pluja com de neu, i també algun ruixat cap al nord-est. De cara al cap de setmana es preveu que el temps s'estabilitzi i la temperatura torni a nivells normals.
La temperatura baixarà lleugerament. A Barcelona començarà el dia amb uns 9 graus de mínima i es preveu arribar als 15 °C com a màxim. A Girona la jornada tindrà 3 graus de mínima i s'arribarà als 15 graus de màxima. A Lleida, el valor mínim serà de 0 graus que pujarà fins als 11 °C de màxima. I a Tarragona, s'arrancarà amb 5 graus de mínima que podran arribar fins als 16 °C segons la previsió.