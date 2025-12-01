El temps d'aquest dimarts 2 de desembre: arriben les pluges al país

La setmana ha començat amb boires i núvols a tot arreu, però amb una estabilitat meteorològica d'agrair. Aquest dimarts sembla que els núvols es mantindran degut a l'entrada per l'oest que va associada d'una massa d'aire fred que entrarà dimarts i es quedarà fins dimecres, fet que significa que tornarà el temps inestable.
Dimarts augmentaran els núvols alts i mitjans que deixaran el cel enteranyinat arreu fins a primera hora del matí, fet que augmentarà lleugerament la temperatura mínima. Entre llavors i fins a primera hora de la tarda marxaran transitòriament. Posteriorment, en tornaran a arribar d'oest a est, juntament amb núvols baixos, i deixaran el cel molt ennuvolat o cobert. Al final del dia la nuvolositat començarà a minvar per Ponent i les Terres de l'Ebre.
A partir de migdia s'espera precipitació al Pirineu i Prepirineu occidental feble que al llarg de la tarda es podrà estendre de forma més dispersa a la resta del terç nord, sobretot Pirineu i Prepirineu. També s'esperen pluges a la meitat oest, si bé al final del dia no se'n descarta a la resta del país. A més, es preveu que aparegui neu entre els 1.200 i 1.400 metres.
La resta de setmana, a causa de l'entrada de la massa d'aire fred, es preveuen núvols i ruixats a l'interior i nord del país. La temperatura es mantindrà semblant o lleugerament més baixa els pròxims dies. De moment, aquest dimarts, la temperatura a Barcelona començarà el dia amb uns 11 graus de mínima i es preveu arribar als 17 °C com a màxim. A Girona la jornada tindrà 1 grau de mínima i s'arribarà als 15 graus de màxima. A Lleida, el valor mínim serà de 0 graus que pujarà fins als 11 °C de màxima. I a Tarragona, s'arrancarà amb 8 graus de mínima que podran arribar fins als 17 °C segons la previsió.