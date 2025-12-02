El «Correllengua Agermanat» defensa l'activisme per la llengua liderat per la joventut

Més de 1.500 quilòmetres i 17 etapes per reivindicar la unitat de la llengua per tots els Països Catalans. Aquest és l'objectiu del Correllengua Agermanat que s'ha presentat a Barcelona aquest dimarts amb la presència de Plataforma per la Llengua, l'ANC, Òmnium Cultural i Casals i Ateneus dels PPCC amb l'objectiu recórrer tot el domini lingüístic català amb la voluntat d'unir simbòlicament Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, la Catalunya Nord i l'Alguer.
En un acte que ha començat a les 18.30 h a l'Espai Jove La Fontana, l'organització del Correllengua Agermanat ha explicat el recorregut d'aquesta cursa no competitiva pels Països Catalans i ha remarcat el seu objectiu lingüístic. El recorregut, de nord a sud, visitarà ciutats com Perpinyà, Girona, Barcelona, Tarragona, Castelló, València i Alacant. A més, també anirà a Eivissa, Palma, Maó o l'Alguer, i es faran concerts, tallers i activitats culturals i esportives en cada parada del recorregut.
En la intervenció de Països Catalans, president d'Òmnium, s'ha reflectit aquesta idea remarcant la importància d'aquesta "iniciativa històrica" impulsada per joves d'arreu dels Països Catalans. "Han aconseguit la implicació de més d’un miler d’entitats i mobilitzarà la nació sencera en defensa de la llengua catalana i de la seva unitat en tot el domini lingüístic", ha expressat Antich, qui ha posat una nota de positivitat davant els "moments difícils i obscurs" per donar esperança amb projectes activistes com el del Correllengua.
"En un moment en què la llengua catalana és atacada és molt important crear una iniciativa per defensar-la", ha explicat Anna Rosselló, portaveu del Correllengua a Catalunya. La iniciativa arrancarà el 19 d'abril i s'allargarà fins al 5 de maig amb una flama que recorrerà aquests més de 1.500 quilòmetres. El tret de sortida serà a Prada de Conflent, recordant el testimoni de quaranta anys de Correllengua a diversos territoris de parla catalana.
Els orígens del Correllengua Agermanat
El Correllengua Agermanat és una iniciativa cultural i esportiva que també s'inspira en la Korrika basca, i que combina una cursa no competitiva amb activitats lúdiques, culturals i populars. La flama es transmetrà de mà en mà a través de municipis, universitats i espais públics. Les més de cent entitats municipals que col·laboren amb l'esdeveniment al llarg del recorregut acolliran concerts, trobades, tallers i activitats esportives i culturals obertes a tota la ciutadania.
El Correllengua va néixer a Mallorca el 1995, impulsat per Joves de Mallorca per la Llengua, i es va estendre ràpidament al País Valencià i a Catalunya. Des d'aleshores, centenars de municipis han acollit aquesta iniciativa, adaptant-la als seus territoris amb diferents formats.