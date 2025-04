Els Amics de les Arts celebren 20 anys amb un disc: «Continuem sent amics i ens ho passem bé»

Els Amics de les Arts celebren dues dècades amb la publicació, aquest dimecres, del disc 20 anys d'Amics (Pistatxo Records) en el qual revisiten 20 temes amb una vintena d'artistes, que van des de The Tyets, Andrea Motis i Sidonie fins a Sergio Dalma, Santi Balmes o Tomeu Penya. En una entrevista amb l'ACN, diuen que si una cosa que no ha canviat des dels inicis és que segueixen sent amics i s'ho passen bé i continuen jugant. Els Amics de les Arts també portaran la celebració dels 20 anys a l'escenari amb un gran concert al Poble Espanyol, al País Valencià, Andorra i Palma. Així mateix, apunten que tenen cançons guardades amb ganes de començar a treballar-les. "Amics n'hi ha per estona", asseguren.