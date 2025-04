Els llibres inscrits a l'ISBN cauen un 13,3% el 2024 i els volums literaris guanyen pes

El 2024 es van inscriure a l'identificador ISBN 20.307 llibres arreu de Catalunya, segons dades de la mateixa agència. Les xifres representen una caiguda del 13,3% respecte a l'any anterior i la xifra més baixa des del 2018. Tots els sectors editorials han patit un decreixement, però en especial, els volums classificats com a temps lliure (32,5%) i els d'infantil i juvenil (16,9%). Els volums literaris guanyen pes i ja són més d'una quarta part del total. Fonts del Gremi d'Editors de Catalunya expliquen que les xifres es poden donar per les oscil·lacions de les autopublicacions, també incloses a l'ISBN. Les dades, analitzades per l'ACN, mostren que un 70% de les publicacions són en suport paper, cosa que es manté estable al llarg del temps. Així, altres formats com l'electrònic estan estancats al voltant del 30%, i fins i tot han retrocedit tres punts i mig fins a situar-se en el 28,5% l'any passat. En el camp literari, el pes de cada suport és similar, amb un 72,2% de les creacions en format paper.