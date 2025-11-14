Els Mossos investiguen un presumpte crim masclista a Barcelona

Els Mossos d'Esquadra investiguen un presumpte crim masclista a Barcelona, segons ha avançat el diari ARA. El mes d'octubre una dona que estava ferida al carrer va ser trasllada a l'hospital. Els Mossos van detindre la seva parella com a presumpte autor dels fets i avui la dona, que seguia ingressada, ha mort.
Fonts policials han explicat que el 18 d'octubre van localitzar una dona al carrer en estat crític al districte de Sant Martí i aquesta va ser traslladada a un centre hospitalari. Arran d'això, els Mossos van iniciar una investigació i van detenir el presumpte autor dels fets, que era la parella de la víctima. El detingut va passar a disposició judicial com a presumpte autor d'una temptativa d'homicidi. Aquest divendres els Mossos han estat informats que la dona, que estava ingressada, ha mort.
Antecedents
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha explicat que a finals d'agost el mateix individu va ser detingut i portat al jutjat de guàrdia de Badalona per una suposada agressió a la dona. Els fets els va denunciar una tercera persona. El jutjat, en contra de la petició de la víctima, que no va voler declarar contra la parella, va acordar una ordre de protecció i incomunicació en favor d'ella. La causa va quedar oberta per un delicte de maltractament i l'home va quedar en llibertat.
El 19 d'octubre va tornar a ser detingut per trencar l'ordre d'allunyament i agredir la dona. El jutjat va acordar presó provisional i la causa va quedar oberta per trencament de mesura cautelar i assassinat en grau de temptativa. El TSJC apunta que, ara, el jutjat de Badalona està pendent de rebre la documentació necessària per adequar la imputació a la situació actual de mort de la víctima a conseqüència de l'agressió de l'octubre.
Sis feminicidis
Des de principi d'any, a Catalunya s’han produït sis feminicidis, segons el Departament d'Igualtat i Feminisme. Els sis casos registrats per la Direcció General d’Erradicació de les Violències Masclistes corresponen a cinc dones assassinades i un feminicidi vinculat. Des que es van començar a recollir dades oficials, l'any 2012, la violència masclista ja s'ha cobrat 154 víctimes mortals a Catalunya, de les quals 144 són dones i 10 són infants i joves.
El Departament d'Igualtat i Feminisme ha condemnat "l'assassinat masclista" i ha expressat el condol "més sentit" a l'entorn de la dona. Al seu torn, la delegació del govern espanyol contra la violència de gènere del Ministeri d'Igualtat ha assegurat via X que està recopilant dades de "l'assassinat per presumpta violència de gènere d'una dona que va ser agredida a la província de Barcelona el 18 d'octubre".
(Les dones que pateixen una situació de violència masclista disposen del servei d'atenció permanent al número 900 900 120, gratuït i confidencial. També poden trucar al telèfon d'emergències 112 o avisar els Mossos d'Esquadra per WhatsApp: 601 00 11 22.)