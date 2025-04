Escola Valenciana, Premi Prat de la Riba de l'IEC per la defensa de la llengua

L’entitat cívica Escola Valenciana ha estat distingida amb el Premi Prat de la Riba de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC). La institució ha reconegut l'actitud "decidida i constant" en defensa de la unitat de la llengua i la seva lluita en favor de la normalització lingüística al País Valencià. En l’acte d’anunci del guardonat, la presidenta de l’IEC, Teresa Cabré, ha lloat la “resiliència” d’Escola Valenciana en qualsevol situació adversa. La presidenta de l’entitat valenciana, Alexandra Usó, ha descrit el premi com a un “revulsiu” per a la seva feina, ja que considera difícil reivindicar els drets lingüístics al territori. Ha lamentat el context de desgovern i la falta de subvencions per desenvolupar la seva tasca.