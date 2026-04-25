25 de abril de 2026

Societat

Ferit greu un home amb diversos trets al barri de Sants de Barcelona

L'home ha estat traslladat pel SEM a un centre hospitalari

  L'accident ha tingut lloc al barri de Sants

Publicat el 25 d’abril de 2026 a les 08:38
Actualitzat el 25 d’abril de 2026 a les 08:54

Un home ha resultat ferit greu aquest divendres a la nit a Barcelona després d'haver rebut diversos trets entre els carrers Sugranyes i de Casteràs del barri de Sants de Barcelona, segons ha avançat El Periódico i han confirmat fonts policials a l'ACN.

Els fets han tingut lloc cap a tres quarts de deu i s'han traslladat fins al lloc de l'accident diversos efectius de la policia. La víctima ha estat traslladada a un centre hospitalari per efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). 

Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per aclarir les causes del fet i trobar al culpable que, segons explica El Periódico anava vestit de negre i va fugir de l'escena del crim en patinet.

