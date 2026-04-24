50 evacuats i 9 intoxicats per una reacció química a les piscines de Tàrrega

Una cinquantena de persones han estat evacuades el matí d'aquest divendres per una contaminació a les piscines cobertes de Tàrrega per la barreja accidental de clor amb salfumant en el tractament de l'aigua. L'incident ha causat un núvol tòxic i ha deixat 9 persones afectades, 6 de les quals han estat ateses insitu pel SEM i tres han estat traslladades a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, segons ha explicat l'alcaldessa de la capital de l'Urgell, Rosa Maria Perelló.
Els Bombers han rebut l'avís a les 10.50h i treballen per ventilar la instal·lació. Per la seva banda, l'Ajuntament ha suspès l'activitat a tot el recinte esportiu, incloses les activitats previstes al camp de futbol adjacent a l'edifici de les piscines, per precaució.
Perelló ha atribuït els fets a un "error humà" per injectar 50 litres de clor en un dipòsit de 400 litres destinat al salfumant. Arran del fet, s'ha produït una reacció química en forma de núvol que ha generat l'evacuació de la cinquantena d'usuaris de tot el recinte esportiu, que a més de la piscina coberta també compta amb una zona de gimnàs. Dels evacuats, 9 han resultat ferits de diversa consideració, tres dels quals han estat traslladats a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida.
La tasca actual dels Bombers es limita a dissipar el núvol tòxic amb la ventilació de l'espai, mentre que un equip especial ha entrat a les instal·lacions per mesurar l'abast de la reacció química. "La ventilació és lenta perquè els dipòsits estan situats en una part soterrada i no es poden posar ventiladors perquè el mateix núvol tòxic els faria malbé", ha apuntat Perelló.
Per precaució, l'Ajuntament ha delimitat el perímetre del recinte esportiu i n'ha suspès l'activitat fins a nou avís perquè "no podem donar les garanties que es puguin fer les activitats amb seguretat". Per tot, Perelló ha dit que es tracta "d'un accident" i ha destacat l'actuació dels Bombers, la policia local, els Mossos d'Esquadra i el SEM.