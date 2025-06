Frases per a Sant Joan: dites i refranys per a una nit màgica

La revetlla i el dia de Sant Joan és una de les principals festivitats del país. A banda de sortir al carrer a fer gresca, hi ha moltes persones a les quals els agrada felicitar la diada a les persones del seu voltant. Amics, companys de feina i familiars aprofiten per enviar missatges genèrics per grups de WhatsApp i alguns altres més personals amb dedicatòries enginyoses per a qui és més íntim.



Si tu també vols sumar-te a ells i dir la teva en un dia tan especial com aquest, el Diccionari català-valencià-balear de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) recull una pilera de formes per fer-ho. N'hi ha per donar i per vendre, així que tens moltes opcions per remenar i triar la que més t'agradi i la que més creguis que s'escaigui a les diferents persones a les qui els hi vols enviar. Te'n deixem 20 exemples:

Refranys i dites per a la nit de Sant Joan

Et presentem alguns refranys i dites tradicionals Catalunya per Sant Joan:

"Sant Joan i Sant Pere, adeu, primavera"

"Sant Joan, el dia més gran"

Vet aquí una dita que té el seu origen en l'opinió abans molt estesa a Mallorca que els Peres són ases, i que de Joans també n’hi ha molts que ho són: "Dos Peres i un Joan fan un ase gran"

Aquest és un refrany que fa referència a la creixença del dia cap al mes de juny: "Per a Sant Joan, una passa de gegant"

Aquí una altra que al·ludeix a la gran quantitat d'homes que tenen aquests noms: "De Joseps, Joans i ases, n’hi ha per totes les cases"

"Aigua per a Sant Joan, cap guany i molta fam"

"Sant Joan plovent, fa el vi dolent"

"Sembraràs quan voldràs, però per Sant Joan segaràs"

"Les olives per Sant Joan són com grans de sal; i per Sant Pere, són com grans de pebre"

Una dita antiga del País Valencià que té el seu origen en el pagament del semestre pels arrendataris: "Rinyes en Sant Joan, pau per a tot l’any"

Vet aquí una que es diu per Alcoi (Alacant) i que es diu perquè la fruita verda acostuma a ser indigesta: "Entre Sant Joan i Sant Pere, bona merda que t’ofegue"

Aquesta és típica de l'Empordà i la Garrotxa : "Per a Sant Joan de juny, la falç al puny"

Altres dites populars per al 23 i 24 de juny

Algunes dites que s'acostumen a dir per Sant Joan:

"Sant Joan escurça els dies i Nadal els estira"

"Qui no es banya per a Sant Joan, no es banya en tot l’any"

"Els focs de Sant Pere, se salten pel darrere, i els de Sant Joan, se salten pel davant"

"Qui encén foc per a Sant Joan, no es crema en tot l’any"

"Bany de Sant Joan, salut per a tot l’any"

"Les herbes de Sant Joan tenen virtut tot l’any"

"La nit de Sant Joan, la més curta de l’any"

Sant Joan, la nit més especial de l'any

La revetlla de Sant Joan és una de les nits més màgiques i esperades de l'any a Catalunya. Coneguda com la nit del foc, la música i les festes a l'aire lliure, aquesta celebració marca l'arribada del solstici d’estiu i combina tradicions paganes amb elements populars arrelats a la cultura catalana.

Tot i compartir una mateixa essència festiva, cada racó del país viu la revetlla amb particularitats pròpies: des de les espectaculars fogueres a les places de pobles de muntanya, fins als castells de foc i concerts multitudinaris a les ciutats i a la costa.