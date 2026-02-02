Iñaki Urdangarin revela la conversa amb Felip VI per forçar el divorci amb Cristina de Borbó: «És millor que t'apartis»

Iñaki Urdangarin ha revelat la conversa que va mantenir amb Felip VI –aleshores príncep Felip i cunyat d'Urdangarin– en plena investigació del cas Nóos en què el rei li va suggerir que era millor que se separés de la infanta Cristina. Ho ha explicat en una entrevista a Lo de Évole, on ha detallat com va viure la mudança a Washington i el divorci amb Cristina de Borbó. "Et defensaràs millor sol, és millor que t'apartis", li hauria dit Felip VI llavors.
En el marc de la publicació del llibre Todo lo vivido, que arribarà a les llibreries el 12 de febrer, Iñaki Urdangarin ha concedit una de les entrevistes més íntimes al periodista Jordi Évole. En aquesta, ha desvelat una conversa telefònica que va tenir amb Felip IV que tenia com a objectiu protegir la institució i marcar les distàncies amb la Casa Reial. “Si us plau, considera la situació, és el millor per a tots, crec que et defensaràs millor sol, la Casa no pot fer res per tu ara", li va dir l'actual rei. "Pensa que en determinats cercles no et beneficia estar relacionat amb la Corona i, per altra banda, cal protegir la institució”.
Urdangarin explicava a Évole com es va sentir després d'aquesta trucada, que qualifica d'"artificial": "Jo no sabia si riure o plorar, era tot tan inhumà, tan oposat al concepte de família que jo coneixia que em sentia entre extraterrestres", narra al llibre. L'exduc de Palma recorda que fins a aquell moment mantenia una relació fluida amb el seu aleshores cunyat.
De fet, el rei Joan Carles ja li havia demanat abans al seu gendre que se separés de la seva filla. Va ser Fernando Almansa, emissari del rei, qui li va sol·licitar el divorci en una conversa molt "tensa" i "trista" a Washington. L'objectiu era posar un altre "cordó sanitari" a la situació, "que Iñaki es defensi sol", explicava Urdangarin sobre la demanda d'Almansa.
El divorci, "el preu que ha pagat aquesta situació"
Més enllà de la conversa amb Felip VI, Urdangarin també ha relatat que la causa principal del divorci amb la infanta Cristina no va ser la presó, sinó que va ser "una suma de causes". "El meu matrimoni és un preu que ha pagat aquesta situació, és com que la flama s'ha anat apagant a mesura que hem patit tot aquest calvari", assegurava. Finalment, confessava que recorda aquesta època de la seva vida com un capítol "duríssim", tant per a ell, com per a la seva exdona i els seus fills.