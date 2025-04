La CNMC qüestiona el pla antitabac del Ministeri de Sanitat

Rebombori al sector del tabac. La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) qüestiona les mesures reguladores del Reial decret del Ministeri de Sanitat en relació amb productes de tabac. Considera que vulnera el dret a la lliure competència.

El Reial decret introdueix dues novetats: d'una banda, prohibeix incloure aromatitzants a les cigarretes electròniques, les bosses de nicotina i productes a base d'herbes escalfades. D'altra banda, exigeix l'etiquetatge genèric per a les cigarretes i el tabac de liar.

La CNMC ha informat els mitjans que posa per davant que "comparteix la necessitat de prevenir el tabaquisme", però explica que "el projecte inclou diverses restriccions a la competència i no té prou evidències científiques".

Sobre la restricció dels aromatitzants, la CNMC considera que "afecten un dret constitucional reconegut com és la llibertat d'empresa" i que "els arguments no acrediten amb evidència empírica".

En el cas de l'etiquetatge genèric, ja s'aplica a altres països d'Europa, però per la CNMC no és un argument de pes, perquè hi falta "evidència empírica". A més des de la Comissió es considera que de tirar-ho endavant, "s'elimina una de les poques variables competitives que queden en un mercat fortament intervingut".

En conclusió, la CNMC creu que "la protecció de la salut no ha d'estar renyida amb l'existència d'una regulació eficient que promogui un nivell efectiu de competència en el sector del tabac". El ministeri de Sanitat no ha reaccionat públicament a l'informe de la CNMC, mentre el decret encara està per aprovar.