L'Observatori contra l'LGTBIfòbia de Catalunya ha registrat el 2024, 318 incidències per discriminació. La xifra suposa un increment del 5% respecte a l'any anterior i d'un 181% respecte al 2015. En comparació amb el 2015, han disminuït les incidències per gaifòbia i lesbofòbia i han augmentat les de transfòbia, segons l'informe anual de l'observatori sobre LGTBIfòbia.
El 50,8% de les incidències s'han produït a Barcelona, el 18,2% a Girona, el 17,3% a Tarragona i el 13,7% a Lleida. Segons ha explicat el coordinador tècnic de l'observatori, Cristian Carrer, el 2025 ja han rebut 260 incidències. El 51% de les incidències són per gaifòbia, el 26,8% per transfòbia, el 16,1% per LGTBIfòbia i el 4,4% per lesbofòbia.
La mitjana d'edat de les persones que han traslladat incidències per discriminació és d'uns 30 anys. La franja entre 18 i 35 anys és la que ha reportat més denúncies, un 55,9%, mentre la de majors de 65 anys és la que menys, amb un 1,7%.
Més incidències el cap de setmana
L'informe de l'observatori apunta que el cap de setmana s'han produït el 53,1% de les incidències i el 46,9% entre setmana. Això, apunta el document, "suggereix que l'LGTBIfòbia no està estrictament vinculada a activitats socials o d'oci pròpies dels caps de setmana, sinó que també es manifesta en contextos quotidians com l’entorn laboral, els centres educatius o altres espais de la vida diària".
L'observatori apunta que el fet que la majoria de les incidències s'hagin produït el cap de setmana, moments en què augmenta el consum d'oci nocturn i les activitats de lleure, també fa que es disposi de menys recursos institucionals i socials d'acompanyament i atenció immediata. Per aquest motiu, l'Observatori contra l'LGTBIfòbia de Catalunya demana més recursos el cap de setmana per poder atendre i acompanyar les víctimes.
Del total d'incidències registrades, el 49,8% han estat en espai públic, el 20,8% en espai privat de concurrència pública, el 14,1% en espai virtual i el 14,1% en espai privat. El 63,44% han estat denunciades per gais, el 15,12% per dones trans, el 7,98% per homes trans, el 5,88% per persones no binàries i el 5,04% per lesbianes.