El Govern posa en marxa un curs per acreditar les residències com a espais segurs per al col·lectiu LGTBI

Els departaments de Drets Socials i Igualtat han presentat aquest dimarts un curs en línia perquè les residències de gent gran siguin un espai sensible i segur per a les persones del col·lectiu LGTBI+. “No és just que amb la vellesa hagin de tornar a l’armari”, han destacat.

La formació serà obligatòria per als professionals de les residències públiques i les altres s’hi podran adherir per obtenir l’acreditació com a espais inclusius. La Generalitat establirà la distinció com a obligatòria en els plecs dels concursos per gestionar un centre amb concert públic.

Amb aquest curs, el Govern vol garantir els drets de les persones grans LGTBIQ+, formant els professionals de l’àmbit residencial perquè puguin identificar situacions de discriminació i assegurar que les polítiques inclusives siguin una realitat a tots els centres. El curs ofereix eines concretes per garantir una mirada inclusiva i promoure el respecte a la diversitat sexual dins els espais de vida compartida.

El secretari general de Drets i Inclusió, Raúl Moreno ha explicat que també plantegen que hi hagi activitats relacionades amb el col·lectiu LGTBI i que es naturalitzi aquesta diversitat en la vida comuna de la residència, així com facilitar que persones del mateix sexe puguin compartir una habitació, si és que són una parella o no, i més tenint en compte que el matrimoni homosexual compleix 20 anys a l'Estat i que aquesta serà una realitat també de les residències.

La Generalitat formarà les residències com a espais segurs per a les persones LGBTI+