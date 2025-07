La família de Montserrat Caballé, a punt de ser desnonada

La família de Montserrat Caballé serà desnonada la pròxima tardor. Segons ha avançat El Español, la justícia ha ordenat el desnonament de la seva pròpia fundació per l'impagament de 41.256,73 euros corresponents al lloguer de l'edifici on hi ha la seu, al centre de Barcelona.

El desallotjament està previst per al dia 3 d'octubre al voltant de les deu del matí. Actualment, és el germà de la soprano, Carlos Caballé Folch, qui resideix a l'edifici, espai que comparteix amb els membres de la Fundació Privada Montserrat Caballé. L'immoble està ubicat al carrer Muntaner, 259.

Segons l'escrit al qual ha tingut el diari digital mencionat, la demanda la va interposar l'advocada representant dels propietaris de la finca a finals de març. L'escrit indica que el germà de la soprano hauria deixat d'abonar la renda "dels mesos d'agost a novembre del 2023, de gener a desembre de 2024, i les de gener a març de 2025, un deute líquid i exigible per un import de 22.493,93 euros". D'altra banda, l'arrendatària Fundació Privada Montserrat Caballé també hauria deixat d'abonar la renda durant els mateixos mesos. En aquest cas, el deute exigible és de 18.762,80 euros.

Els representants de l'empresa propietària de l'edifici han recorregut a la via judicial després de múltiples avisos i requeriments, tant a Carlos Caballé com a la fundació i no rebre resposta. Així ho demostra una carta enviada el 10 de gener: "Hem acceptat pacientment les seves explicacions de demora a l'espera d'una regularització dels pagaments. Però s'han anat incrementant en el temps. La situació actual és inacceptable i insostenible".

Al març, una altra membre de la família, Montse Caballé, va contactar amb els propietaris de la finca demanant continuar la demora dels pagaments, a l'espera de rebre "unes quantitats que no arriben" a més de demanar un detall de tots els imports que deuen les parts arrendatàries. Finalment, ha arribat la demanda de desnonament.

Situació de vulnerabilitat

L'advocat de Carlos Caballé, però, ha demanat suspendre el desnonament de la família de la seu de la fundació de la soprano. Detalla que és una persona d'edat avançada, que resideix de forma contínua a l'immoble, i que no disposa d'una alternativa residencial immediata. "Mantenir l'execució del llançament sense alternatives efectives de reallotjament constituiria un greu perjudici irreparable, afectant la dignitat i la subsistència bàsica de Carlos Caballé", apunta l'escrit al qual ha tingut accés El Español.