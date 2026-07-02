L'Ajuntament impulsa una oficina per millorar la contractació pública

L'Ajuntament de Barcelona ha creat una oficina per millorar la contractació pública "amb visió estratègica" i promoure la contractació sostenible i amb impacte social. El nou servei, l'Oficina de Contractació Estratègica, vol ser, tal com relaten des del consistori, una finestreta única i assessorar els equips municipals que preparen concursos així com empreses, autònoms i organitzacions d'economia social i solidària que volen participar d'una contractació amb impacte positiu.\r\n\r\n"Es tracta de fer millor els contractes i utilitzar la capacitat que té l'administració per fer les millors polítiques públiques", ha indicat la tinenta d'alcaldia Raquel Gil. Entre els objectius hi ha la descarbonització, la igualtat entre homes i dones o la inserció de col·lectius vulnerables. La gerent municipal Laia Claverol ha explicat que el servei es posa en marxa aquest juliol i preveu estar plenament operatiu a partir del setembre, amb el retorn de la normalitat en el funcionament del consistori. \r\n\r\nPel que fa a l'operativa d'aquest nou servei, l'OCE disposarà d'un equip coordinador format per la direcció de Coordinació de Contractació Administrativa de la Gerència de Serveis Generals de l’Ajuntament de Barcelona i per Barcelona Activa. L'Ajuntament destaca que la contractació pública és un dels grans motors de l'economia municipal. Segons les darreres dades disponibles de l’any 2024, el consistori va executar 1.790 milions d'euros en 38.745 contractes.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nCultura\r\nAixí serà el nou arxiu de Barcelona: un espai «modernitzat» amb un centre cultural\r\n\r\n