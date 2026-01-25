L'alcalde de Sant Cugat demana que el peatge dels Túnels de Vallvidrera sigui gratuït mentre «duri el caos»

L'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, ha demanat a la consellera Sílvia Paneque que el peatge dels Túnels de Vallvidrera sigui gratuït mentre "duri el caos a Rodalies". L'alcalde ha equiparat l'actuació de l'aixecament de barreres del peatge de la C-32 i ha demanat que es faci el mateix per connectar el Vallès amb Barcelona. Vallès ha exposat aquesta sol·licitud a través d'X.\r\n\r\n\r\n\r\nLi acabo de demanar a la consellera Paneque que mentre duri el caos a Rodalies, els Túnels de Vallvidrera siguin de franc. De la mateixa manera que la Generalitat estudia aixecar les barreres als Túnels del Garraf, faci el mateix amb el peatge que uneix el Vallès amb Barcelona. pic.twitter.com/q1E0mV0xII\r\n— Josep Maria Vallès (@josepmvalles) January 25, 2026\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n