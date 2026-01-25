25 de gener de 2026

L'alcalde de Sant Cugat demana que el peatge dels Túnels de Vallvidrera sigui gratuït mentre «duri el caos»

Publicat el 25 de gener de 2026 a les 11:17

L'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, ha demanat a la consellera Sílvia Paneque que el peatge dels Túnels de Vallvidrera sigui gratuït mentre "duri el caos a Rodalies". L'alcalde ha equiparat l'actuació de l'aixecament de barreres del peatge de la C-32 i ha demanat que es faci el mateix per connectar el Vallès amb Barcelona. Vallès ha exposat aquesta sol·licitud a través d'X.

 

 

