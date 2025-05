Les botigues de productes cannàbics i derivats es tripliquen en cinc anys a Barcelona

Els negocis de productes cannàbics han crescut a la ciutat de Barcelona els últims cinc anys, sobretot per la proliferació de botigues de productes amb cannabinol (CBD). Les dades del cens municipal de negocis en planta baixa analitzades per l’ACN constaten que entre 2019 i 2024 aquest grup de locals s’han multiplicat per tres a tota la ciutat: de menys d’una trentena a més de 80.

El CBD és un derivat legal del cànem -si no conté més d’un 0,3% de la substància psicoactiva de la planta (el THC)-. Als establiments s’hi poden trobar olis, cabdells, vapejadors, cosmètics i altres productes derivats del cànem. En canvi, les botigues que venen exclusivament cigarretes electròniques o vapejadors s’han estancat l’últim lustre i no arriben a la trentena.

Llicència de floristeria

El recompte s’ha fet entre els locals del grup ‘establiments de tabac i articles de fumadors’, on essencialment hi ha els estancs i caves de cigars, punts de venda de cigarretes electròniques (vapejadors) i també aquests últims, els que tenen alguna relació amb el cànnabis i els seus derivats.

En aquest sentit, cal dir que el llistat de negocis cannàbics de la ciutat és més extens, perquè molts ‘grow shops’ (dedicats a la promoció del cultiu de la marihuana) obren amb llicència de floristeria, i per tant no tots apareixen al llistat analitzat.

Així ho ha denunciat en més d’una ocasió, de fet, el Gremi de Floristes de Catalunya. I també ho confirma a l’ACN el president de l’associació de comerciants dels principals eixos barcelonins, Barcelona Comerç, Pròsper Puig, a qui li consta “un augment important de floristeries a tot Catalunya".

Tot i admetre que "és cert que venen coses relacionades" amb la plantació, considera que no és "l'activitat principal"; "ho fan per exigència normativa: quan et suspenen una (altra) llicència, en busques una per poder treballar dins de la llei”, explica.

Un producte legal

L’auge dels derivats del cànem, i concretament els productes que contenen CBD, s’ha produït a partir de l’any 2019, d’acord amb les dades del cens comercial de la ciutat. Precisament, l’any 2020, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) va dictar una sentència favorable a la comercialització del cannabidiol (CBD) produït legalment dins de la UE.

L’única exigència és que els productes no continguin una proporció de THC (el principi actiu del cànnabis amb efectes psicotròpics) superior a un 0,3%. En aquest sentit, la proliferació de locals de venda d’olis, essències, cabdells, flors, cosmètics i vapejadors a partir de CBD és completament legal.