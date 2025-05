Les FP amb més sortida laboral: els estudis industrials amb extractives i química

Els graduats de Formació Professional (FP) amb més inserció laboral són els que cursen estudis industrials. Els graus en indústries extractives i química són els cursos que concentren més estudiants treballant, nou mesos després de graduar-se. Així ho mostra l'Estudi d'Inserció Laboral dels Ensenyaments Professionals 2024 elaborat pel Consell General de Cambres. El document mostra que l'FP és una via “efectiva” per trobar feina, amb un 34,4% de l’alumnat treballant i un 20,2% combinant feina i estudis després d'acabar la formació. Amb tot, entre els reptes que assenyala hi ha la bretxa de gènere, sobretot pel que fa a salaris. Els graduats en FP superior que cobren més de 1.500 euros dupliquen les dones amb la mateixa formació.

Segons l’estudi, les dones tenen una taxa global d’inserció laboral quatre punts superior però pitjors condicions salarials i de jornada.

El document, presentat aquest dilluns a la Llotja de Mar per la consellera d’Educació, Ester Niubó, també mostra que 2 de cada 10 graduats estudien i treballen i ho atribueix a la “consolidació” de la formació dual. La titular d’Educació ha subratllat l’aposta “decidida” per un sistema amb “qualitat a l’alça” i que garanteix “oportunitats per tothom”. Alhora, ha dit que davant d’un món que “canvia molt depressa” i de reptes com la desigualtat de gènere “persistent”, cal donar forma a una “FP flexible, integrada i acumulada”.

Gairebé el triple de graduats més en 15 anys

Un 58% dels graduats d'FP tenen un contracte indefinit i la inserció laboral se situa en el 54,4%, en una modalitat d’estudis amb una demanda que no ha parat de créixer en els últims 15 anys. En concret, els graduats han passat de ser 24.553 el curs 2007/2008 a incrementar-se fins a 66.345 el curs anterior, 41.000 més. En el mateix període, els graduats de nivell mitjà s’han duplicat i els de nivell superior s’han triplicat.

“Si volem comparar-nos amb economies capdavanteres d’Europa, hem de continuar ampliant l’FP”, ha assegurat Ricard Coma, director general de Formació Professional de la Generalitat.

Així doncs, durant el 2024, hi va haver 75.348 graduats, dels quals un 34,23% treballen exclusivament mentre que un 20,20% compaginen els estudis amb la feina. Aquesta combinació d’estudis i feina és una tendència creixement que l’estudi atribueix a la modalitat dual, que permet als estudiants tenir un contracte laboral a l’empresa mentre continent fent el curs.

L’estudi remarca que graduats que acaben l’FP superior tenen més oportunitats laborals i salarials, amb un 64,37% que té un contracte indefinit, enfront del 52,58% del grau mitjà. L’increment dels contractes indefinits ha sigut notable des del 2021 per l’efecte de la reforma laboral. La diferència també es nota amb els sous, que se situen per sobre dels 1.200 i fins i tot per damunt dels 1.500 euros en el cas del grau superior.

Tot i això, l'informe també mostra una tendència a l’alça de salaris en els tècnics amb formació mitjana, amb un 48,3% de graduats que cobren més de 1.200 euros.

Els graduats en FP dual tenen una inserció laboral del 67,38%, mentre que l’alumnat que ha cursat el seu cicle amb el model de formació en centre de treball té una inserció laboral del 48,3 %. “L’FP dual és el gran antídot contra l’atur juvenil”, ha assegurat Coma.

“L’FP dual es consolida com una via eficaç d’aprenentatge i d’entrada directa per captar i retenir talent per part de les empreses”, ha coincidit Niubó.

Els estudis amb més inserció laboral són els vinculats a la indústria alimentària, la química i la instal·lació i manteniment en el cas del grau superior. Entre els graduats de grau mitjà, aconsegueixen un percentatge més alt d’estudiants treballant els d’instal·lació i manteniment i indústries alimentàries.

S’accentua la bretxa de gènere

La diferència salarial de gènere s’accentua com més alta és la formació, amb una bretxa de 15 punts entre els homes que cobren més de 1.500 euros al mes en comparació amb les companyes que han cursat la mateixa formació. En concret, en aquesta escala salarial se situen un 33,34% dels homes i un 18,27% de les dones.

En canvi, les dones són majoria entre els graduats de grau mitjà que cobren menys de 1.200 euros al mes, amb un 44,74% davant del 22,07% dels homes.

La diferència no és només salarial: la taxa d’inserció laboral directa és lleugerament superior entre els homes (35%) que a les de les dones (33,4%), amb una diferència d’1,6 punts. En canvi, les dones destaquen per combinar més feina i estudis (23,25% vs. el 17,3%). D’aquesta manera, la taxa global d’inserció laboral és més alta entre les dones (56,69 %) que entre els homes (52,3 %).

També hi ha una bretxa en jornada amb els homes graduats en grau superior que fan jornada completa gairebé 20 punts per sobre (72,77%) de les dones (54,34%).

7 de cada 10 graduats treballa en feines relacionades amb els estudis

L’estudi també destaca que 7 de cada 10 creu que està treballant en una feina directament relacionada amb el que han estudiat.

D’altra banda, els responsables de l’estudi han destacat que l'FP és una via “efectiva” per entrar al mercat laboral i trobar oportunitats d'ocupació. Així doncs, un 24,41 dels graduats de grau mitjà i un 26,04% dels graduats en grau superior han trobat feina gràcies a les pràctiques. Aquesta és la principal via dels estudiants per trobar feina, sent la segona els contractes personals i la tercera l’enviament de currículums. En aquest sentit, els responsables del Departament d’Educació han destacat que els estudis d’FP contribueixen a la igualtat d’oportunitats.

En aquest sentit, el director del SOC, Francesc Castellana ha advertit que l’FP és clau per actuar en un segment de la població -de 16 a 19- anys que “preocupa” a nivell laboral. “Si no tens una bona formació, no estaràs ocupat”, ha avisat.