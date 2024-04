Els medicaments que més costa trobar a les farmàcies

Quins són els medicaments que més costen de trobar a les farmàcies? Aquesta és la pregunta que ha respost un estudi de LUDA Partners, una xarxa digital de farmàcies que compta amb una eina de localització de medicaments. Segons els resultats de l'anàlisi, els diabètics i qui pateix dèficit d'atenció i hiperactivitat (TDAH) són els que tenen més problemes per accedir als fàrmacs.

Darrere d'aquests dos col·lectius de pacients hi ha els medicaments que es fan servir per a obstruccions de les vies respiratòries, com és l'asma o la malaltia pulmonar obstructiva crònica. En aquest sentit, els medicaments que més costa trobar actualment a les farmàcies espanyoles són:

Ozempic , Fiasp , Victoza i Trulicity : medicaments destinats al tractament de la diabetis.

, , i : medicaments destinats al tractament de la diabetis. Kreon : es destina per a la insuficiència pancreàtica.

: es destina per a la insuficiència pancreàtica. Equasym i Intuniv : fàrmacs que es fan servir per al tractament del TDAH.

i : fàrmacs que es fan servir per al tractament del TDAH. Zaditen : destinat per tractar l'al·lèrgia.

: destinat per tractar l'al·lèrgia. Pylera : tractament d'infeccions a l'estómac.

: tractament d'infeccions a l'estómac. Otix gotes: per al tractament de les infeccions a les orelles.

Segons explica l'estudi, la comunitat mèdica, les farmàcies i els pacients segueixen patint una greu crisi deguda a l'escassetat de l'Ozempic, un medicament que és essencial en el tractament de la diabetis de tipus 2. Això ha obert un escenari poc vist fins ara: la creació de llistes d'espera per als pacients que necessiten aquest medicament per controlar la malaltia que pateixen. L'escassetat de medicaments és un problema que s'està cronificant a l'Estat a causa de diversos factors que dificulten cobrir la demanda.