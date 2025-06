Illa admet «decepció» amb Santos Cerdán i fa costat a Sánchez: «Cap comportament innoble ens farà abdicar»

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha tancat files amb el president espanyol i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, després de les revelacions sobre la presumpta corrupció al partit que han posat fi a la carrera política del secretari d'organització de la formació, Santos Cerdán. "Hem tingut una decepció, és veritat. Però nosaltres donem la cara i actuem", ha dit.

En un acte del PSC pels dos anys de les eleccions municipals aquest divendres amb els alcaldes de Barcelona, Jaume Collboni; Sabadell, Marta Farrés, i Reus, Sandra Guaita, Illa ha reivindicat les disculpes de Sánchez sobre el cas que involucra el número tres del PSOE, el qual, segons el president, "no entelarà l'obra de govern profitosa pel conjunt d'Espanya i, especialment, per Catalunya".

"Cap comportament innoble ens farà abdicar", ha reblat Illa, que, quant a la possibilitat d'avançar la convocatòria electoral arran de l'escàndol que ha esquitxat al PSOE, ha defensat "sotmetre l'acció de govern quan arribi el moment al veredicte dels ciutadans". "És així com marxem, no de cap altra manera", ha subratllat.

La crisi interna al PSOE -i també, en conseqüència, al govern espanyol- arriba, precisament, en el millor moment dels socialistes catalans. Illa, amb imatges de fons amb Sánchez -un símil amb els actes de campanya en què traslladava el seu suport al president espanyol mentre reflexionava uns dies sobre la seva continuïtat- no ha dubtat a fer costat al seu company de files malgrat la incertesa sobre si el cas Koldo podrà afectar electoralment el PSC i frenar el seu creixement.

"Cap indigne ens farà baixar el cap"

Per la seva banda, Collboni, fent també "una inevitable referència a l'actualitat política" ha assegurat: "Cap indigne ens farà baixar el cap, cap indigne ens farà oblidar quina és la nostra missió, la nostra força i el nostre full de serveis. No deixarem que cap indigne sigui la coartada de les forces de reacció per aturar el progrés a Espanya, a Catalunya i als ajuntaments catalans".

Cerdán, negociador dels socialistes responsable del pacte de Brussel·les amb Junts, va anunciar aquest dijous que deixava el càrrec al partit i també l'acta de diputat. Tot això després que un informe de l'UCO el situés a l'epicentre d'una presumpta trama per cobrar comissions al costat de José Luis Ábalos i Koldo García. En concret, aquesta unitat de la Guàrdia Civil sosté que Cerdán hauria cobrat fins a 620.000 euros en quantitats irregulars i que, fins i tot, hauria pressionat per una tupinada en les primeres primàries que va guanyar Pedro Sánchez.

Exhibició de força municipal

En un context de lideratge a Catalunya i a la capital del país -i malgrat el moment agre al partit en l'àmbit estatal- el PSC ha exhibit la seva força municipal en un acte pels dos anys de governs municipals i a mig camí de les eleccions del 2027. Collboni, Guaita i Farrés han destacat la importància de la política local el dia que es compleixen dos anys de la constitució dels ajuntaments després dels comicis.

Illa ha celebrat els dos anys que fa que el PSC treballa en molts ajuntaments "transformant Catalunya, fent avançar el país". "Dos anys decidint, escoltant la ciutadania, prenent decisions, actuant, fent coses per transformar la societat. Això és governar", ha afegit.

"Som un partit transformador, de valors, que millora la vida d'aquelles persones que més ho necessiten", ha dit Collboni, que, en la mateixa línia que el president, ha erigit els ajuntaments socialistes com els "bastions de la defensa de la democràcia i dels drets humans". "Tenim al davant una immensa força reaccionària que amenaça els fonaments de les societats democràtiques", ha conclòs l'alcalde de Barcelona, que ha afirmat també que Espanya, de la mà de Sánchez, és "un dels pocs països que està dempeus confrontant la reacció a escala internacional".

Guaita i Farrés també han defensat la política socialista als ajuntaments del país que els van fer confiança les darreres eleccions. "Formem part d'una organització que és digna d'admirar", ha dit Guaita. Una organització que, segons Farrés, ara té l'objectiu de treballar aquests dos anys per poder governar a ciutats que se'ls van resistir com Girona: "La fórmula és ser útils i tenir-ne ganes".