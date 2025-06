Santos Cerdán no renuncia a l'acta de diputat i ja fa patir el PSOE

Santos Cerdán, exnúmero 3 del PSOE que va dimitir ahir en revelar-se la seva vinculació amb el cas Koldo no ha entregat la seva acta de diputat aquest divendres a la tarda. Cerdán tenia temps per fer-ho fins a les 18:00 hores, quan tanca el registre electrònic del Congrés dels diputats.

El registre de la cambra baixa està obert els dissabtes de 10.00 a 14.00 hores, i Cerdán podria presentar l'escrit amb la seva renúncia, però com que no té habilitada la firma electrònica, aquesta no es consideraria vàlida fins dilluns, quan s'obri novament aquesta oficina en l'horari habitual. Davant d'aquesta situació, comença a créixer la rumorologia sobre que pugui acabar al Grup Mixt com ja va fer José Luis Ábalos.