Un veí de 73 anys de Barcelona se suïcida després d'haver estat desnonat del pis que ocupava

Nova víctima mortal després d'un desnonament. Un home es va suïcidar aquest dijous a la tarda al barri del Raval de Barcelona després de ser desallotjat per segon cop el mateix dia del pis que havia ocupat. L'home es va llençar pel balcó des d'una tercera planta davant dels mossos d'esquadra que li demanaven que sortís, i que no van poder fer res per salvar-li la vida, segons ha informat El País i ha confirmat l'ACN. L'home, de 73 anys, no tenia cap informe de vulnerabilitat dels serveis socials, segons han informat fonts judicials.

Aquesta mort se suma a fets anteriors de fons similar, com va ser el suïcidi de dues germanes a Sant Andreu o la mort d'un home l'any passat a Sabadell, després de ser desnonat. Igualment, tal com va explicar Nació, els primers mesos que l'Ajuntament de Barcelona va començar a fer seguiment del risc de suïcidi entre les persones que pateixen risc de desnonament es van trobar que hi havia una mitjana inicial de tres intents al mes. Tot plegat en un context en què ja fa temps que la mateixa Agència de la Salut Pública de Barcelona (ASPB) ha emès informes en què destaca la vulnerabilitat, pel que fa a salut mental, de les persones amb inseguretat residencial.

Sense resposta als intents de seguiment social

El propietari del pis, un particular i no gran tenidor, va presentar una demanda de desallotjament a un jutjat de Barcelona per recuperar immediatament la possessió de l'habitatge, al carrer Robador. La demanda es va interposar contra ocupants desconeguts. El 2 de febrer passat el jutjat de primera instància va admetre la demanda, va obrir la peça d'incident d'ocupació i va comunicar-ho als serveis socials perquè elaboressin un informe de vulnerabilitat i poder adoptar les mesures de protecció pertinents.

Segons l'informe dels serveis socials, lliurat el 14 de febrer, l'ocupant que es va trobar a l'immoble va renunciar des del primer moment al Servei d'Intervenció en situacions de Pèrdua de l'Habitatge i Ocupació, de l'Ajuntament de Barcelona. Aquest servei de mediació va acudir fins a tres cops al pis, però no li van obrir la porta. Els treballadors van deixar una nota per contactar amb ells, però no van obtenir resposta.

El 26 de febrer es va intentar dos cops notificar el procediment a l'adreça de l'immoble, però no s'hi va trobar ningú. L'1 d'abril els jutjats van intentar realitzar un nou acte de comunicació, però tampoc hi havia ningú al pis. El 9 d'abril una interlocutòria va ordenar no suspendre el procediment perquè no es podia valorar la vulnerabilitat del suposat inquilí, a causa dels informes dels serveis socials i perquè l'ocupant no va presentar cap al·legació contra la demanda. L'endemà es va fixar la data del desallotjament per aquest dijous 12 de juny, cosa que es va notificar a l'ocupant el 25 d'abril.

Aquest dijous al matí es va executar el desallotjament judicial, que inicialment no estava previst que fos conflictiu i, per tant, no es va avisar la policia. No obstant això, a l'interior del domicili hi havia una persona que no era la que s'havia identificat anteriorment. Se'l va informar que havia de marxar de l'habitatge, i en posar-se nerviós, els funcionaris judicials van avisar la policia. L'home va sortir a l'exterior i la policia va entregar-li algunes pertinences com documentació, telèfon mòbil i roba. Li van dir que més endavant podria quedar amb el propietari del pis per retirar la resta d'objectes que hi havia a l'interior.

A continuació es va fer la restitució de l'immoble al seu propietari amb la signatura de totes les parts assistents a l'acte, excepte l'individu que s'havia localitzat a l'interior de l'immoble, que ja havia marxat de l'edifici.

No obstant això, a la tarda, cap a les 17.45 hores, l'home ha tornat a entrar al pis, cosa que ha fet saltar l'alarma instal·lada al matí. Quan hi ha arribat els agents per fer-lo fora de nou, els ha demanat si podia anar a recollir roba, moment que ha aprofitat per córrer fins al balcó d'un pati interior i llençar-se al buit.