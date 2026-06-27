Més de 110.000 sol·licituds per accedir als cicles de formació professional

El Departament d’Educació i Formació Professional ha rebut un total de 110.509 sol·licituds per cursar el primer curs d’un cicle formatiu de grau mitjà o superior el curs 2026-2027, segons ha informat la conselleria en un comunicat. Són 2.747 més que l’any passat. Del total, 58.379 sol·licituds són per inscriure’s a un cicle de grau mitjà, mentre 52.130 són preinscripcions a un grau superior.\r\n\r\nPer primera vegada, la consellera proposa als aspirants una assignació alternativa, de manera que, en cas de no poder obtenir plaça en cap de les tandes d’assignació sobre les seves opcions preferides, el Departament els podrà oferir una plaça alternativa basada en els seus interessos. Gairebé 9 de cada 10 aspirants ho han acceptat, d'acord amb les informacions facilitades.\r\n\r\n Segons el director general d’Ordenació i Integració de l’FP, Ricard Coma, la dada de sol·licituds manifesta “la prioritat dels joves per voler estudiar FP per davant d’altres opcions”, i ho atribueix a la “molt bona feina feta des de tots els actors de l’FP”, però també a una “revisió continua del procés d’admissió i matrícula”, amb noves eines per “calibrar més i millor l’assignació de plaça”. \r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nDe fregar el notable a un suspens contundent: anatomia de la davallada en matemàtiques Gerard Mira\r\n\r\n\r\n \r\n