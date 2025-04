Mor Montse Guillén, ambaixadora de la cuina catalana i la primera a exportar el pa amb tomàquet als EUA

La gastronomia catalana ha perdut aquest dissabte un referent únic. La xef Montse Guillén ha mort als 79 anys a Barcelona i ha deixat un gran llegat, amb l'expansió de la cuina catalana arreu del món i l'obertura del camí per a les dones en un sector molt masculinitzat.

Després d'obrir el restaurant MG el 1980 al barri de Sant Gervasi de Barcelona, Guillén va emprendre una aventura a Nova York de la mà del marit, l'artista Antoni Miralda, i hi van fundar El Internacional, on van popularitzar les tapes i, sobretot, el pa amb tomàquet per primera vegada als Estats Units. Van ser moltes les grans personalitats de Hollywood i altres sectors de l'alta societat estatunidenca els qui van gaudir de la cuina catalana.

Darrerament, el matrimoni havia tornat definitivament a Catalunya i havien impulsat el projecte Food Cultura, una ONG dedicada a l'exploració culinària que empra les més altes tecnologies i la ciència per obtenir nous sabors i textures. Es pot visitar al districte de Sant Martí i està enfocat a la divulgació i la investigació.