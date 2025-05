Noves proves apropen la resolució del cas de Madeleine McCann: «Deixen molt poc marge pel dubte»

Nou avenç important en la investigació de la desaparició de Madeleine McCann. La policia alemanya ha trobat proves inèdites que acosten el cas més mediàtic del segle a la resolució després de 18 anys i que apunten que la nena va morir poc després que els pares en denunciessin la desaparició, segons ha informat el diari britànic The Sun aquest dimecres. De fet, fonts policials han confirmat al rotatiu que les noves proves "deixen molt poc marge pel dubte".

No només permeten a la policia donar per fet que Madeleine va morir el 2007, sinó que l'assassí va ser el principal i únic sospitós, l'alemany Christian Brückner, ja a la presó per una violació a una dona americana el 2005 al lloc on va desaparèixer McCann. I és que els agents han trobat banyadors infantils, joguines, productes químics i armes a la fàbrica abandonada on vivia, així com un disc dur amb contingut pedòfil i documents que detallaven fantasies de segrest i assassinat i que, segons els investigadors, confirmen la mor de McCann.

També han trobat un navegador GPS i un selfie que confirmen que Brückner era a la zona de Portugal on va desaparèixer la nena en el moment dels fets. Juntament amb 75 banyadors infantils i una maleta plena de documents, tot plegat fa pensar als investigadors que la resolució del cas és més a prop i que la nena va morir assassinada per Brückner.