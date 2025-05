Fumata negra amb dues hores de retard en la primera votació del conclave

Ciutat del Vaticà | Sense sorpreses. La primera votació del conclave ha donat fumata negra. Ara bé, el senyal s'ha fet esperar i ha arribat en dues hores de retard: estava previst que la fumata s'emetés a les 19 hores però no ha estat fins a ja tocades les nou del vespre que la xemeneia ha tret fum negre. Aquesta tarda, els 133 cardenals electors presents al Vaticà s'han tancat a la Capella Sixtina per procedir a l'elecció del nou papa de l'Església catòlica, que ha de succeir Francesc. Hi havia expectació a la plaça de Sant Pere, en una Roma que serà el centre del món durant uns dies. Però ningú preveia que es produís una elecció en una votació que sol tenir un caràcter de sondeig.

Ara els cardenals seran traslladats a la propera Casa de Santa Marta, on soparan i passaran la nit. En aquests moments, ells ja saben molt de com està realment la correlació de forces dins del Sacre Col·legi Cardenalici. Els darrers dies s'han produït les anomenades Congregacions, les trobades dels cardenals vinguts de tots els racons del món per debatre sobre la situació del catolicisme i conèixer-se personalment.

No hi ha consens pel que fa a les previsions del que pot durar aquest conclave. Alguns analistes aventuren un procés breu, d'altres aventuren la hipòtesi d'un conclave molt polaritzat que podria allargar les sessions. Demà dijous hi ha previstes quatre votacions, dues el matí i dues a la tarda. Els conclaves anteriors, el 2005 i el 2013, amb les eleccions de Benet XVI i Francesc, van obligar a quetre i cinc votacions, respectivament. Joan Pau II, però, en va necessitar vuit. Si aquest cop, el conclave salta al divendres, voldrà dir que és més difícil consensuar un nom.

No hi ha Papa sense sumar moltes forces. Per ser elegit no n'hi ha prou amb una majoria, ni que sigui clara. La norma vigent, ratificada pels darrers papes, exigeix una majoria de dos terços per ser escollit. El conclave és presidit pel cardenal Pietro Parolin -el primer de la llista dels anomenats cardenals bisbes, un rang especial designat pel Papa-, que és qui s'ha de dirigir al lloc on segui l'elegit per preguntar-li si accepta l'elecció i el nom que vol emprar. Es podria donar un cas curiós: que sigui el mateix Parolin qui sigui elegit.

Precisament aquest matí, abans d'entrar a la Capella Sixtina, els cardenals han assistit a la Misa Pro Eligendo Pontifice, en què el degà del Col·legi, Gian Battista Re, ha obviat Francesc mentre es mostrava afectuós amb Parolin i es referia a la situació internacional. Tot un gest envers qui apareix com un dels noms forts d'aquest conclave. Demà dijous serà un dia determinant per escatir si hi ha un nom que concita prou consens o bé estem en un escenari més complicat.