Cop de la cúria abans del conclave: la missa prèvia no esmenta Francesc i elogia Parolin

El conclave arrenca a primera hora de la tarda d'aquest dimecres, però les tensions ja es respiren al Vaticà. La missa Pro Elegendo Pontifice, prèvia a l'inici de la trobada dels cardenals, ha estat marcada per dos gestos molt clars del que vindrà en les pròximes hores: el degà del Col·legi Cardenalici Giovanni Battista Re no ha mencionat a Francesc i ha elogiat Pietro Parolin.

En la missa celebrada a la basílica de Sant Pere, Re ha fet un gest inèdit: en les misses dels seus antecessors sempre hi havia un rècord per al Papa mort, però en aquesta ocasió no s'ha fet cap menció a Francesc. Després del discurs, el degà ha fet un altre gest molt clar: s'ha saltat el protocol i ha abraçat Parolin, un dels favorits per vestir-se amb les robes blanques.

CONCLAVE | Il cardinale Re a Parolin: "Auguri... e doppi". Abbraccio e sorrisi nello scambio della pace durante la messa. #ANSA pic.twitter.com/r93AqnMZE0 — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) May 7, 2025

Més enllà d'aquests gestos, que es comencen a entendre com una investidura de Parolin, l'homilia de Re s'ha referit a la situació política mundial. El degà del Col·legi Cardenalici ha demanat a l'Esperit Sant que el pròxim Pontífex sigui "el que l'Església i la humanitat necessiten en aquest moment tan difícil i complex".

Després de la missa Pro Elegendo Pontifice, ja està tot preparat per a l'inici del conclave. La trobada dels cardenals a la Capella Sixtina arrancarà al voltant de les 16.30 hores d'aquest dimecres i els resultats de la primera votació se sabran al voltant de les 19 hores. Serà el moment en què la fumata es deixarà veure, una de les imatges més icòniques de la tria d'un Papa. Previsiblement, el fum serà negre i caldrà continuar el conclave dijous.