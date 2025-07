Per què Alejandro Fernández enfanga el Parlament amb el cas Cerdán?

El cas Koldo, amb Santos Cerdán com a principal protagonista de l'escàndol de corrupció dins del PSOE, ha permès al PP furgar en la ferida dels socialistes per intentar desgastar un govern de Pedro Sánchez que penja del fil que formen -i encara mantenen- els seus socis. Mentre el PP, pilotat per Alberto Núñez Feijóo, tasta els límits de l'aritmètica parlamentària a Madrid amb una moció de censura inviable per la impossibilitat de conformar una majoria alternativa, el líder dels populars catalans s'ha bolcat a traslladar al Parlament la crisi que esquitxa el PSOE.

Alejandro Fernández ha fet del cas Koldo el seu tema estrella les últimes dues sessions de control al president de la Generalitat, Salvador Illa, a qui acusa d'"ocultar deliberadament informació". El president del PP català ha burxat Illa pels seus suposats vincles amb la trama corrupta i ha assenyalat que el president, quan era ministre de Sanitat, va tenir converses diàries per la compra de mascaretes amb l'empresària xinesa Xiojuan Li, qui és, suposadament, el tal 'Chili' -Xi Li- que surt als àudios que centren la investigació de l'UCO, segons informacions de The Objective a les quals Fernández fa referència.

"No tinc ni punyetera idea de qui és el Chili", va replicar Illa visiblement enfadat fa un parell de setmanes. Aquest dimarts, després de la insistència de Fernández per segona sessió de control consecutiva, el president va anar més enllà i el va amenaçar amb accions legals. "Vostè ha comès un error que lamentarà. No he parlat mai amb aquesta persona. Rectifiqui, o em reservo les meves accions", va reblar Illa, que va acusar Fernández d'endur-se "per la passió d'alguns" en aquest tema.

Fernández va retreure Illa haver contestat les seves preguntes ("Qui és el Chili, senyor Illa?") de manera "iracunda i una mica insolent" alhora que insuficient "ocultant deliberadament informació". Entre les files del PP sorprèn, precisament, la reacció del president, impròpia del seu estil tranquil i que evita entrar en provocacions i polèmiques. A l'amenaça d'emprendre accions legals contra ell ja no va poder contestar, perquè ja no hi havia més torns de rèplica, obrint així la incògnita de si continuarà la disputa durant la pròxima sessió de control.

Abans de portar el Chili a la cambra catalana, el PP ja va registrar, el mateix dia que Cerdán va dimitir de totes les seves responsabilitats, una sol·licitud de compareixença perquè el president de la Generalitat expliqui en seu parlamentària si té relació amb la trama de corrupció del cas Koldo, així com la seva gestió al capdavant del ministeri de Sanitat. Uns dies després, els populars -i Vox- es van quedar sols en una votació que demana canviar l'ordre del dia del ple per forçar la compareixença d'Illa.

Erosionar Illa i el PSC

L'estratègia de Fernández respon, principalment, a la voluntat d'erosionar la figura d'Illa i el PSC. Els socialistes tornarien a ser la primera força a Catalunya, segons l'última enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) -feta abans dels escàndols del cas Cerdán- amb el suport del 31,5% dels catalans -tres punts més que el 2024-. Amb el cas Koldo, l'oposició té una escletxa per intentar danyar la imatge d'Illa que, de moment, no s'ha vist involucrat en polèmiques que esquitxin la seva presidència. Ara, la seva afinitat amb Sánchez i el suport explícit al president espanyol poden donar peu a què l'oposició aprofiti per intentar enfangar-lo també a ell i l seva gestió al capdavant de la Generalitat.

A banda del PP i la seva insistència amb el Chili, altres partits com Junts i els Comuns han portat al ple també la reunió entre Illa i Sánchez a la Moncloa, una reunió que no estava a l'agenda de cap dels dos presidents. "No ha d'estranyar, tenen una relació cordial i fluida, que va més enllà de la relació institucional", va assegurar el Govern. De la trobada, que es va produir en plena crisi al PSOE pels escàndols de corrupció, en va transcendir només la proposta de situar una gigafactoria d'intel·ligència artificial a Móra la Nova, però res més. L'executiu d'Illa no ha volgut donar més detalls: "A cap membre del Govern li sembla estrany que dues persones que tenen relació fluida en tots els àmbits decideixin trobar-se per discutir el que creguin convenient".

De fet, el PSC arriba al comitè federal del PSOE d'aquest cap de setmana amb l'objectiu d'apuntalar la figura de Sánchez com a líder del partit i com a president del govern espanyol. Enmig de l'allau de crítiques dirigides a la formació per l'esclat del cas Cerdán, i en un moment en què alguns sectors han arribat a qüestionar el paper del líder com a dirigent del partit, els socialistes catalans tenen previst treballar per blindar el secretari general.

Perfil propi davant la feblesa orgànica

D'altra banda, Fernández tindria un segon motiu per portar el cas Koldo al Parlament. Segons fonts de la formació, la voluntat del líder del PP català és, també, la de no quedar despenjat dins del partit, on es troba en una situació de feblesa orgànica. Així, Fernández, que rema a contracorrent dins les files del seu partit en l'àmbit estatal principalment per la seva oposició a pactar amb Junts, vol tenir el protagonisme que li correspon per liderar el partit a Catalunya entre les veus més reconegudes del PP.

Fernández va aconseguir multiplicar per cinc els diputats, dels 3 de la passada legislatura als 15 actuals. Amb aquesta legitimitat per haver pogut revifar el partit a Catalunya quan estava a prop de la seva desaparició a la cambra, el líder dels populars busca posicionar-se amb una veu i un perfil propis, també traslladant al Parlament batalles que ja es disputen a l'escenari del Congrés dels Diputats.