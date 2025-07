Illa amenaça Alejandro Fernández amb una denúncia per vincular-lo al cas Koldo

El president del grup parlamentari del PP, Alejandro Fernández, ha mantingut el fil de l'última sessió de control i ha tornat a preguntar al president de la Generalitat, Salvador Illa, pels seus suposats vincles amb el cas Koldo. Fernández ha assenyalat que Illa, quan era ministre de Sanitat, va tenir converses amb l'empresària xinesa, Xiojuan Li, Xi Li, que va rebre centenars de milions d'euros en material sanitari durant la pandèmia. Illa, que fa un parell de setmanes va assegurar que no tenia "ni punyetera idea" de qui era aquesta persona, ha anat un pas més enllà aquest dimecres. "Vostè ha comès un error que lamentarà, no he parlat mai amb aquesta persona. Rectifiqui, o em reservo les meves accions", ha advertit Illa. Fernández ja no ha tingut torn de rèplica.

En una sessió de control marcada per l'empresonament de Santos Cerdán i mentre el PP tasta els límits de l'aritmètica parlamentària a Madrid, amb una moció de censura sense majoria, el líder dels populars de Catalunya ha dit que Xi Li està "suposadament en cerca i captura" i que va intermediar amb Koldo per la compra de mascaretes del Ministeri de Sanitat. "Segons Koldo, vostè reportava per Signal els avenços a Xi Li de manera diària", ha afirmat, i ha dit que serà decisió de la justícia determinar si això és un delicte. En tot cas, ha acusat el president d'"ocultar deliberadament informació".

Illa ha estat sintètic, però contundent, en la resposta: "Vostè és un home habitualment prudent, però acaba de cometre una imprudència greu i un error greu que lamentarà. És completament fals el que ha dit", ha assegurat el president, que ha titllat de "ficció política" les paraules de Fernández. "Ni sé qui és aquesta persona, ni hi he parlat per cap aplicació, ni he tingut cap conversa amb ell. Es deixa endur per la passió d'alguns", ha afirmat, i l'ha amenaçat de portar-lo als tribunals. Ha reforçat aquesta línia el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, que ha lamentat les afirmacions del líder del PP i ha preguntat als conservadors si coneixen "qui és M. Rajoy".

"Discreció" sobre la trobada amb Sánchez

Tant Junts com els Comuns han interpel·lat Illa sobre la reunió que va mantenir amb el president espanyol, Pedro Sánchez, a Madrid. Mentre els grups han recriminat a Illa no haver comparegut després de la reunió, Illa ha reiterat que a la reunió van tractar fonamentalment sobre la gigafactoria d'IA a Móra la Nova i ha demanat "no confondre opacitat amb discreció". "La política ha de tenir espais de discreció, però tot allò que faig en responsabilitat de president ho acabo fent públic", ha reblat.

El líder de Junts, Albert Batet, ha demanat transparència i ha assegurat que "si no dona explicacions, es pot pensar que va anar a tractar la crisi del PSOE" amb Sánchez pel cas de Cerdán. "Va posar el partit per davant del país", ha afirmat Batet. El portaveu dels Comuns, David Cid, també ha incidit en la necessitat d'abordar la corrupció "caigui qui caigui" i ha criticat que empreses com Acciona continuï treballant amb l'administració "com si res hagués passat". Illa ha assegurat que anirà "fins al final" per abordar la corrupció.

Solemnitza l'exigència al Suprem

Illa ha tornat a demanar "diligència" al Tribunal Suprem en l'aplicació de la llei d'amnistia després que el Tribunal Constitucional l'hagi avalat. "Faré el que estigui al meu abast", ha assegurat el president al líder republicà a la cambra catalana, Josep Maria Jové, que ha demanat a Illa "contundència" davant els jutges que no volen aplicar la llei.