Illa retreu a Aznar que alliçoni: «Vostè va presidir el govern de la corrupció, les mentides i la guerra»

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha retret a l’expresident del govern espanyol José María Aznar que doni “lliçons” després que aquest hagi assegurat que Pedro Sánchez “és capaç de manipular les pròximes eleccions espanyoles”. “Menys lliçons i més humilitat, perquè vostè va presidir el govern de la corrupció, de les mentides i de la guerra”, ha exclamat Illa en un acte de les Joventuts Socialistes de Catalunya a Castellnou de Bages.

El president català ha carregat contra Aznar després que aquest hagi assegurat aquest diumenge en una entrevista a El Mundo que Sánchez “és capaç de fer qualsevol cosa” per sortir ben parat dels casos de corrupció que esquitxen el PSOE. “Quan un és capaç d’adulterar unes eleccions internes al partit, per què no alterarà unes eleccions generals?”, s’ha qüestionat l’expresident.

Cas Santos Cerdán

A part d'això, Illa ha aprofitat l’ocasió per fer referència al cas de corrupció que afecta el PSOE i ha reconegut que els socialistes passen per un moment “dolorós” arran dels diversos casos: l'últim de Santos Cerdán. “Un company, ja excompany, ha traït els nostres valors, perquè els nostres valors són incompatibles amb qualsevol comportament de corrupció o masclisme”, ha reconegut.

Ara bé, el president ha ressaltat que Sánchez va actuar “ràpid i amb contundència” des del primer “indici” de criminalitat. “No som dels que esperem a veure què passa, actuem des del primer moment”, ha insistit Illa, que ha afegit que “això no fa més dèbil” al partit, sinó que “l’esperona a continuar treballant amb més convicció que mai”.