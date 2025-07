Trump anuncia que Israel ha acceptat un alto el foc a Gaza de 60 dies

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat que el govern israelià ha acceptat els termes per a un alto el foc de 60 dies en la Franja de Gaza, i ha instat a Hamàs a fer el mateix "pel bé de l'Orient Mitjà", "que acceptin aquest acord, perquè la situació no millorarà, empitjorarà", ha avisat Trump.

"Els meus representants han mantingut avui una reunió amb els israelians sobre Gaza. Israel ha acceptat les condicions i treballarem amb totes les parts per posar fi a la guerra", ha dit Trump a través de la seva xarxa social Truth Social. Per altra banda, ha anomenat a Qatar i Egipte com als intermediaris.

Pel que fa al ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, que fins al moment no ha confirmat el que ha anunciat Trump, realitzarà la setmana que ve una visita oficial als EUA per reunir-se amb el president estatunidenc. Tot això, arriba després que el passat divendres Donald Trump ja comuniques les possibilitats que existia per arribar a aquest acord, tot i això, cal recordar que l'exèrcit israelià va trencar un alto el foc el 18 de març, el qual s'havia arribat al gener amb Hamàs.