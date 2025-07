El pinyol de Feijóo

MADRID | Alberto Núñez Feijóo revalida aquest dissabte la seva posició com a líder del PP. Ho farà envoltant-se d’un nucli dur en el qual hi ha alguns dels seus incondicionals de fa temps i algunes noves figures a l’alça. L’olor al poder després de l’esclat del cas Koldo i la caiguda de l’exsecretari d’organització del PSOE, Santos Cerdán, han servit per instal·lar en el PP un sentiment de triomf que ha apaivagat moltes tensions. Del 21è congrés sorgirà una nova executiva de la formació, però qui constitueix realment el rovell de l’ou del líder gallec? Qui té accés al cap del PP i a qui escolta Feijóo?

Miguel Tellado i la "família" gallega

El principal moviment orgànic produït a les vigílies del congrés ha estat el nomenament de Miguel Tellado com a nou secretari general del partit. Fins ara portaveu al Congrés, Tellado acompanya Feijóo des dels seus anys a la Xunta de Galícia. És un home d’aparell, un polític que ha fet de la seva retòrica bel·ligerant amb el govern de Pedro Sánchez un senyal d’identitat. També és un cas d’evolució ideològica curiosa ja que en la seva joventut va militar en el BNG. Però això queda molt enrere.

Cuca Gamarra, fins ara secretària general, continuarà a l’executiva. Ha estat col·laboradora lleial, però Feijóo ja se la va trobar en arribar a Génova. Provenia del sector que es movia entorn Soraya Sáenz de Santamaría i Pablo Casado l’havia mantingut en el seu equip. El seu perfil suposadament centrista s’ha hagut d’adaptar a les exigències d’un guió cada cop més agressiu. Ara, quan l’escenari polític sembla obrir-se al retorn del PP a la Moncloa, Feijóo opta pel blindatge màxim.

Continuen tenint una enorme influència els que van aterrar amb Feijóo a Génova procedents de Galícia. És el cas de Luis de la Matta, director de Comunicació del PP, un altre home de l’aparell molt conegut pels mitjans gallecs. O Mar Sánchez, diputada al Congrés que porta anys al costat de Feijóo i és considerada una de les seves estrategues. De la Matta i Sánchez, que no pertanyen al comitè de direcció del PP, són persones d’influència més profunda del que pot aparentar la seva posició.

Ester Muñoz, la nova estrella a l’alça

Al costat de la designació de Tellado com a secretari general, ha emergit la jove diputada Ester Muñoz com a nova portaveu al Congrés. Encaixa perfectament amb Tellado, amb qui comparteix un estil de retòrica pujada de to i una agressivitat amb els socialistes. No ha escrit cap assaig, però és autora de moltes perles, com quan va qualificar l’independentisme d’”organització criminal” i va ridiculitzar les polítiques de memòria dient que es gastaven molts diners “desenterrant ossos”. Aquí podeu recuperar algunes de les seves sortides de to.

La seva designació era esperada. El que no vol dir que trobi unanimitats. Molts la consideren de perfil massa baix per un càrrec molt delicat i on s’ha de demostrar també mà esquerra, sobretot pel que fa al front intern del grup parlamentari. El que està clar és que en aquests moments Feijóo confia plenament en ella.

Alma Ezcurra, una ideòloga ben posicionada

Aquesta jove eurodiputada va guanyar punts en els rengles de la dreta madrilenya quan, sent diputada a l’Assemblea de Madrid, va fer un discurs inflamat contra l’amnistia. Després, Feijóo la va incloure en la llista al Parlament Europeu. Ja fa temps que el seu nom circula com a membre del nucli dur del partit. El líder del PP la va situar com a coordinadora de Reformisme21, la fundació d’idees de Génova, un gest que demostrava confiança.

Ara serà vicesecretària general de Coordinació Sectorial. Serà important, per tant, en els temes programàtics, amb la vista posada en una campanya electoral que s’intueix propera. L’acompanya l’etiqueta d’ayusista, però molts qüestionen que ho sigui. Però com explica un coneixedor dels moviments interns al partit, “per molt ayusista que siguis, quan et designen al costat de Feijóo, la lleialtat antiga comença a trontollar”. Sí que apareix com a més ayusista la jove Noelia Núñez, que serà al comitè de direcció com a vicesecretària de Repte Digital.

González Pons, el "moderat" que Feijóo escolta

En el nucli dur hi continuarà Esteban González Pons, actualment portaveu del PPE a Estrasburg. Aquest polític valencià, que ha sobreviscut a totes les etapes que ha viscut el partit des dels anys d’Aznar, té enemics al partit. Són els qui el consideren el màxim exponent de l’ala “moderada”, disposada a pactar amb Junts per arribar a la Moncloa. El que és cert és que l’eurodiputat va defensar mantenir converses amb el partit de Carles Puigdemont i va elogiar Junts com un partit democràtic. Alguns també li retreuen haver-se pronunciat de manera molt crítica amb Donald Trump. Moltes fonts corroboren que González Pons és algú a qui Feijóo escolta amb respecte.

Alberto Nadal, un tecnòcrata de l’etapa Rajoy

Els observadors del món PP han destacat el fitxatge d’Alberto Nadal, nou vicesecretari general d’Economia i Desenvolupament Sostenible. En un equip que combina duresa ideològica i tecnocràcia, Nadal simbolitza la segona característica. Va ser secretari d’Estat de Pressupostos en el ministeri d’Hisenda en el govern de Mariano Rajoy, que va ser una època daurada pels més tecnòcrates -no sempre equiparables a moderació- del partit. És un perfil pensat per a una propera arribada a la Moncloa.

El pes dels andalusos

L’aliança Feijóo-Moreno Bonilla es manté ferma i ho seguirà sent, si més no fins a les properes eleccions espanyoles. Juan Bravo i Elías Bendodo representen els colors del PP andalús en la nova direcció. Bravo, fins ara l’únc portaveu de política econòmica, s’ha vist una mica rebaixat per l’entrada d’Alberto Nadal i ara s’encarregarà bàsicament d’Hisenda. S’explica d’ell que en cercles de confiança es manifesta en una línia molt més centrista que el conjunt de la direcció. Bendodo continua a la vicesecretaria de Política Autonòmica. De l’estreta confiança del president de la Junta, està en l’ala més moderada del partit.

Borja Sémper, del PP basc, continuarà de portaveu. Un paper difícil ja que ha de posar rostre suau -pertany a la branca dels conservadors bascos que es van enfrontar a la línia dura de Jaime Mayor Oreja- a un discurs cada cop més bel·ligerant. I amb un Tellado amb voluntat de sotmetre tot l’aparell a la seva voluntat.

El retorn d'Álvarez de Toledo

En un altre nivell, fora ja del comitè de direcció, veritable sanedrí del poder, Feijóo ha inclòs a l'executiva del partit, formada per prop de 70 membres, la diputada Cayetana Álvarez de Toledo. Alineada amb les posicions més properes a José María Aznar i Isabel Díaz Ayuso, Álvarez de Toledo va ser portaveu al Congrés i actualment formava part de la direcció del grup parlamentari, però en una posició secundària. La seva situació en l'organigrama del PP és sempre un termòmetre de la línia del partit. Feijóo vol ara que tots els corrents se sentin còmodes per entomar el que ells creuen que és l'assalt definitiu a la Moncloa.