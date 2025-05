Qui és l'altre papable (a banda d'Omella) que parla català?

El cardenal arquebisbe de Barcelona, Juan José Omella, ha estat esmentat com un possible papable. El prestigiós Corriere della Sera el situa en un llistat d’una dotzena de possibles elegits per succeir Francesc. Als seus 79 anys, després de ser un dels màxims col·laboradors del Papa malaguanyat, alguns observadors el veuen com un possible nom de compromís. Però no és l’únic papable possible que parla català.

Cristóbal López Romero és un altre cardenal que surt a les travesses. Nascut a Vélez-Rubio (Almeria) fa prop de 73 anys, aquest salesià coneix molt bé Catalunya, on va venir de petit amb els seus pares. A Catalunya va estudiar Periodisme i Teologia, i va viure onze anys a la comunitat de Salesians als barris obrers de la Verneda i la Perona, especialment entre joves i gitanos.

Després, va ser al Paraguai, on va adoptar la seva nacionalitat. Després va treballar amb els salesians al Marroc, convertint-se en un religiós representatiu de la perifèria que el papa Francesc va voler situar al centre de l’Església. Després vindria la seva designació com a arquebisbe de Rabat i, finalment, ser creat cardenal pel Papa.

L’any 2021, va ser el primer convidat dels dinars-col·loqui organitzats per la Tribuna Joan Carrera, on va parlar en català i castellà del sentit de la tasca missionera en un país musulmà. En aquella ocasió, va ser Omella qui el va presentar, definint-lo com “un cristià en sortida” com els que volia Francesc. López Romero va deixar molt bon regust en els qui el van escoltar, un bon compendi de l’Església més compromesa amb el país i més oberta. Aquests dies, molts recorden aquest cardenal que diu que “s’ha d’estar boig per voler ser Papa”, però que traspua fidelitat al llegat de Francesc.