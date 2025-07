El Dalai-lama anunciarà el dia del seu aniversari com es reencarnarà

El dalai-lama fa 90 anys el pròxim diumenge i, tot i que es mantingui amb bona salut, els tibetans estan inquiets i ja es parla de la seva successió. Segons la tradició tibetana el relleu es fa de tal forma que l'ànima d'un monjo budista es reencarna després de la seva mort.

Amb les celebracions que duraran tota la setmana ja començades, el dalai-lama ha assegurat que la seva institució seguirà després de la seva mort i que només el seu cercle de confiança, conegut com el Gaden Phodrang Trust, podrà reconèixer al seu successor a través de la reencarnació.

El ritual per decidir qui serà el nou líder budista es decideix a través d'un mètode fonamentat en diversos signes, fet que el fa complicat i elaborat. Per exemple, es contempla la cerca de nadons nascuts en torn la data de defunció de dalai-lama, als qui se'ls mostra pertinences personals del mort i s'analitzen les reaccions. Tot i això, encara no es coneix amb precisió quin serà el procés per l'elecció i s'haurà d'esperar fins al diumenge 6 de juliol.

Enfrontat a la Xina

El líder budista busca blindar el seu llinatge i seguir lluitant pel Tibet tot i la interferència del govern xinès, que insisteix que serà Pequín qui esculli al successor del dalai-lama. L'any 1959, després d'un aixecament fallit contra el domini xinès del Tibet, el dalai-lama va fugir i es va refugiar a l'altra banda de la frontera, a l'Índia. Des d'aleshores, Pequín el considera un separatista perillós.

L'actual dalai-lama, Tenzin Gyatso, ha declarat prèviament que el seu successor serà nascut fora de la Xina i ha instat als seus seguidors a refusar qualsevol persona escollida per Pequín. Tenint en compte que el líder es troba a través de la reencarnació, un dels funcionaris del cercle de confiança del dalai-lama ha admès que el Tibet no restringeix ni de nacionalitat ni de gènere per esdevenir líder budista. Al contrari d'altres religions com el cristianisme i l'islam.

Per altra banda, el ministeri d'exteriors xinès ha exigit que la reencarnació del líder budista "ha de respectar les lleis de la Xina i ha d'estar sotmès al procediment de sorteig de l'urna daurada, amb l'aprovació del govern central" i assegura que això no significa cap restricció a la llibertat religiosa.