Albiol defensa pactar amb Junts una moció de censura contra Sánchez i convocar eleccions

L'alcalde de Badalona i president del congrés del PP, Xavier Garcia Albiol, ha defensat aquest dissabte que els populars dialoguin amb Junts per presentar una moció de censura contra el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i convocar eleccions. En declaracions a Catalunya Ràdio, Albiol ha descartat ser ministre en un hipotètic futur govern popular. Pel que fa a les declaracions de Toni Nadal durant el congrés defensant que el mallorquí és català, l'alcalde ha dit que ell està posicionat en aquesta línia, "igual que el que es parla a Catalunya té diferents varietats", però ha afegit que si els mallorquins defensen el contrari, ell no farà cap batalla.

"Jo seria partidari de negociar una moció de censura amb el compromís que aquesta moció de censura serveix perquè de manera immediata es convoquin eleccions". Així s'ha expressat Albiol, que ha remarcat que ell sempre ha defensat que el PP té "l'obligació" de parlar amb gairebé tothom. L'alcalde de Badalona ha exclòs del diàleg la CUP i Bildu.

En aquest sentit, s'ha preguntat per què el PP no pot posar-se d'acord amb Junts en matèria de rebaixar impostos. Sobre l'opinió contrària del líder dels populars catalans, Alejandro Fernández, Albiol ha remarcat que al partit hi ha "diversitat d'opinions en alguns aspectes" però hi ha un projecte comú.

En preguntar-li pel seu futur, Albiol ha remarcat que el seu objectiu és ser alcalde de Badalona fins al 2031, perquè va entrar en política per aquest motiu.

Sobre les declaracions de l'expresident del govern espanyol José María Aznar, l'alcalde ha remarcat que "cadascú té el seu estil", però en tot cas ha remarcat que ell no havia vist mai que ministres es gastessin diners en prostitutes, tot recordant que el PP va tenir problemes de corrupció en el passat però "ja va pagar les conseqüències".