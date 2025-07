Núria Parlon fa una crida a gaudir de les platges i piscines amb prudència i sentit comú

La consellera d’Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, acompanyada de l’alcaldessa de Gavà, Gemma Badia, ha recordat que el bany estival ha de ser “un moment tranquil i festiu”, però ha alertat que, com demostren les xifres de persones ofegades, pot acabar en tragèdia si no se segueixen els consells bàsics de seguretat. És per això que ha apel·lat a la responsabilitat i la prudència de la ciutadania per tenir “un estiu tranquil i segur”.

Amb el lema Bany segur, estiu tranquil, la campanya d’enguany de Protecció Civil busca sensibilitzar en positiu fent partícip a la ciutadania dels consells per la seva autoprotecció transmetent calma, protecció i benestar i vinculant seguretat amb gaudi del medi aquàtic.

Recordant que La seguretat no fa vacances, lema secundari de la campanya, també convida a no abaixar la guàrdia reforçant la idea que la prevenció ha d’estar present també en períodes d’oci com l’estiu. En aquest sentit, per exemple, la campanya vol fer visible que el medi aquàtic comporta riscos reals, vol donar a conèixer les banderes de seguretat de les platges o la necessitat de consultar el visor de platges de Protecció Civil.

Enguany, a més, es fa una crida especial a la gent gran a prendre especial precaució a les platges i anar acompanyada sempre que es pugui. I respecte a les piscines es demana als adults responsables de menors que en tinguin especial cura i vigilància per evitar accidents i ofegaments. Pel que fa al bany en rius, pantans i estanys, es demana fer-ho en zones habilitades.

11 ofegats des del 15 de juny

La campanya de bany es va iniciar el 15 de juny i s’allargarà fins al 15 de setembre. Des de l’arrencada, com ha detallat la consellera d’Interior, han mort ofegades 11 persones a Catalunya: vuit a platges (tres més que en les mateixes dates de l’any passat), dues a piscines i una en aigües interiors. A banda, destaquen les 14 persones que han resultat ferides de diversa consideració a les piscines. D’aquestes, 12 eren menors d’edat i 8 tenien entre dos i vuit anys.

Protesta de socorristes

Un grup de socorristes han aprofitat la roda de premsa per fer visibles les seves reivindicacions i queixes. Amb pancartes on es llegia "Socorristes en lluita per una llei", la vintena de concentrats han seguit en silenci l'acte i un cop finalitzat han pogut parlar amb la consellera Parlon per exposar-li que la falta de legislació impedeix que es presti un servei com tocaria.