Plataforma per la Llengua exigeix des de l'ONU que Espanya millori els drets de les minories lingüístiques

Plataforma per la Llengua ha exigit a Espanya davant les Nacions Unides que millori els drets de les minories lingüístiques. Ho ha fet el president de l'entitat, Òscar Escuder, durant la cimera del Consell de Drets Humans de l'organisme internacional, que se celebra aquests dies a Ginebra. Divendres passat, després de l'Examen Periòdic Universal que fa el Consell, Espanya va acceptar les recomanacions que quatre països li van fer per millorar aquests drets. Plataforma per la Llengua celebra el compromís, però urgeix l'executiu espanyol a aplicar les recomanacions acceptades "sense demora" i "per responsabilitat democràtica" per "no posar en perill el futur del català".