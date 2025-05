Plataforma per la Llengua il·lumina la Pedrera per demanar l'oficialitat del català a Europa

Acció reivindicativa de Plataforma per la Llengua a la Pedrera. L'entitat ha il·luminat la façana de l'icònic edifici barceloní, situada davant la seu de la Comissió Europea a la capital catalana, per demanar l'oficialitat del català a les institucions continentals coincidint amb el dia d'Europa. L'acció ha consistit en un mapping que ha projectat el lema "'Units en la diversitat' sense el català és blabla" que, segons detalla l'entitat, vol denunciar la "manca de coherència" entre l'eslògan de la Unió Europea i l'exclusió de la llengua catalana del règim d'oficialitat. La projecció s'emmarca en la campanya de pressió que Plataforma per la Llengua duu a terme des del 2023, just abans que Espanya assumís la presidència rotatòria del Consell de la UE. L'entitat reitera que "no hi ha excuses jurídiques ni tècniques" per bloquejar l’oficialitat i apel·la el govern espanyol perquè desbloquegi una demanda històrica i majoritària a la societat catalana.