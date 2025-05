Primera hipòtesi de l'incendi que va provocar el núvol tòxic

El propietari de Cleanwater Pool, la nau de productes de piscina incendiada dissabte a Vilanova i la Geltrú, diu que l'origen del foc hauria estat un accident, però descarta un curtcircuit. "És un tipus de producte que necessita una energia exterior per iniciar el foc", ha recalcat Jorge Viñuales, tot apuntant que "ja hi ha proves" que l'origen no va ser elèctric, a l'espera que les càmeres de seguretat de les naus properes ajudin a esclarir els fets.

Viñuales ha insistit que "alguna cosa va haver d'ocórrer a través d'una font exterior o ignició" per iniciar el foc la matinada de divendres a dissabte, el qual va provocar un gran núvol tòxic que va obligar a confinar prop de 150.000 veïns dels municipis més propers. "S'ha d'analitzar molt bé què va passar, i això pot durar uns dies", ha continuat, per bé que ha indicat que la possibilitat del curtcircuit era "molt difícil" i ja han constatat que aquest no va ser l'origen.

"També podria haver estat originat per una bateria de liti que tenia aquí, però ja sabem que tampoc ho va ser", ha afegit, de manera que "es van reduint les possibilitats". Preguntat per la possibilitat d'un sabotatge, ha dit que és una opció més, però no l'ha situat com a principal hipòtesi. "Jo em centro més en el fet que ha pogut ser un accident", ha recalcat.

Sobre el material calcinat i el núvol que es va generar fruit de les tasques d'extinció, Viñuales ha puntualitzat aquest dilluns que la xifra de 70 tones de clor no va ser precisa. Ha admès que va ser ell qui en un primer moment va parlar d'aquesta quantitat als cossos d'emergències en un moment de caos en què va preferir tirar a l'alça, i va incloure als càlculs una comanda que en realitat estava al port.

S'ha mostrat "segur" que dins hi ha menys de la meitat de 70 tones, "perquè tampoc hi ha capacitat per a tant material". "I allò que realment es va cremar és una part molt petita del que hi havia a la nau", ha esclarit, incidint també en el fet que es va calcinar principalment clor, però també altres productes relacionats amb el manteniment de piscines, "que no són perillosos".

El propietari de Cleanwater Pool ha lamentat que l'incendi arriba just quan comença la temporada forta pel sector. Ha recordat que la seva activitat se centra a distribuir productes a l'engròs, amb molt comerç internacional, tot i que també amb clients a Catalunya i el País Valencià. La intenció és poder reprendre l'activitat tan aviat com es pugui: "Som al punt zero i toca seguir endavant", ha afirmat, alhora que ha agraït la rapidesa amb què van actuar tots els cossos de seguretat i emergències, així com l'activació del protocol de confinament.

El foc encara no es pot extingir

Viñuales ha fet aquestes declaracions a la porta principal de les instal·lacions calcinades, on una empresa especialitzada ha iniciat el desmuntatge de la coberta i les bigues de la nau. I és que l'estructura segueix compromesa i hi ha un risc latent d'esfondrament. Els Bombers han detallat que, fins que no es retiri tot el sostre, no podran accedir de nou a la nau per extingir del tot l'incendi.

El cap d'intervenció del servei dels Bombers a Vilanova i la Geltrú, Jonathan Sahúc, ha dit que dins hi ha producte calent que encara podria reaccionar. Mentre no es retiri l'estructura amb perill de caure, no podran entrar i la seva tasca es concentra ara en monitorar la situació i la qualitat de l'aire. Sahúc ha esclarit que el material que resta dins "no és perillós" però els preocupa la gran quantitat acumulada i encara calenta.

Represa de l'activitat a la majoria de naus

Aquest dilluns estava previst que el recinte industrial Santa Magdalena reprengués l'activitat a partir de les 6 h, després de dos dies tancat -tot i que moltes naus ja no obren el cap de setmana-. Finalment, ha estat a tocar de les 9 hores quan els treballadors han pogut accedir a les diferents empreses, exceptuant les cinc naus més properes a Cleanwater Pool, que no saben quan podran obrir.

Entre els negocis afectats consultats per l'ACN, tothom manifestava tranquil·litat perquè l'incendi no va causar greus danys personals. El neguit ara és saber si es podran compensar les pèrdues econòmiques. És el cas d'una empresa de neteja interior de vehicles, que dissabte va haver de cancel·lar quinze cites de clients, o d'un negoci de lloguer de furgonetes situat molt a prop del polígon, que també es va veure obligat a anul·lar nombroses cites que ara intenten recol·locar.