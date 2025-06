Proposen multiplicar per quatre el preu del passaport

L'Associació de Diplomàtics Espanyols (ADE) denuncia des de fa anys una manca de finançament a la xarxa consular espanyola. L’ADE declara trobar-se en un estat de “falta aguda de personal” i de mitjans materials “que afecta la qualitat dels serveis que es presten als ciutadans”, i com que l’assignació dels pressupostos generals no incrementa, l’Associació proposa algunes fórmules innovadores de finançament com augmentar el preu de les taxes pels tràmits consulars, com la tramitació dels passaports, que actualment és de 30 euros, i quedar-se’n una part.

Per la seva part, el president de l'Associació de Diplomàtics Espanyols, Alberto Virella, defensa que aquesta “és només una de les alternatives”, tal com detalla elDiario.es. Però el mateix document assenyala com a “solució més realista i de més fàcil execució” que el finançament de la xarxa consular espanyola es pogués nodrir de les taxes, i per això planteja un augment d’aquestes posant-ne exemples: si a Portugal el passaport costa 75 euros (un 150% més) i a Itàlia 116 (un 286% més), equiparar la taxa que cobra Espanya amb la d’un d’aquests dos països reportaria anualment 17,4 milions d’euros o 33,2 milions, respectivament.

L’informe presenta també altres alternatives per incrementar els ingressos com obrir consolats a països amb àmplia demanda turística o cobrar un extra pels visats nacionals (d’estudis i treball) a països extracomunitaris.

"La primera alternativa que donem a l'informe és destinar recursos dels pressupostos generals de l'Estat, però tots sabem que els recursos són limitats i hi ha moltes altres necessitats", diu Virella a l’abans citat diari.