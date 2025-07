Entitats socials porten al Síndic de Greuges la manca de sancions per incomplir el 30% d'habitatge protegit a Barcelona

Entitats socials i sindicats pel dret a l'habitatge continuen obrint una nova esquerda al voltant de la reserva obligatòria del 30% d'habitatge protegit que afecta els nous edificis que es facin i les grans rehabilitacions de finques de Barcelona. Aquesta carpeta, sensible políticament per a Collboni, no s'estaria aplicant com cal, ja que no està havent-hi sancions, resolen aquests entitats que van promoure anys enrere l'arribada de la norma a l'Ajuntament. Per això, ara han portat al Síndic de Greuges la manca de conseqüències que està implicant l'existència d'aquesta obligació urbanística per als promotors i propietaris que se la puguin estar saltant. Mentre el consistori assegura que compleix i persegueix els incompliments, de moment no hi ha cap multa aplicada. Això podria ser una mostra de "connivència" amb el sector immobiliari, argumenten els denunciants.

En una roda de premsa, entitats com el Sindicat de Llogateres, la PAH, però també l'Observatori DESCA o el col·lectiu Resistim al Gòtic, han posat sobre la taula que això té conseqüències negatives per als habitants d'edificis on, per exemple, es fan grans rehabilitacions per sumar valor a la finca, expulsar-ne els llogaters i dedicar-la a nous negocis com el coliving o lloguer per habitacions. És una de les realitats que van denunciar fa poc diversos blocs de Barcelona que s'havien unit per explicar aquest realitat, després de l'arribada d'un fons als seus blocs. En aquests casos, argumenten que s'hauria d'haver reservat almenys el 30% de cada finca a fer habitatge protegit. I ara el Síndic de Greuges n'haurà de dir la seva.

Informa David Cobo.