El Meteocat activa l'avís de temps violent a sis comarques

La inestabilitat continua a Catalunya i ho fa amb l'arribada de fenòmens de temps violent durant aquest tarda de dimarts. En aquest sentit, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emès un avís per la possibilitat de pedra, esclafits i tornados en un total de sis comarques.

L'avís s'ha posat en marxa prop de les 16 hores i, per ara, s'allarga durant dues hores. Concretament, en el territori afectat hi ha la possibilitat de caiguda de pedra de diàmetre superior als dos centímetres. A més, també es preveuen ratxes de vent superiors als 90 quilòmetres per hora i esclafits, tornados i mànegues.

El Servei Meteorològic de Catalunya emet avís per temps violent (#avisosSMP)



Dt. 15:56 h - 17:56 h.



Possibilitat de pedra de diàmetre > 2 cm, ratxes de vent > 25 m/s, esclafits i/o tornados o mànegues.



Grau de perill màx. 🔴 6/6



Hora local (h) = TU+2 pic.twitter.com/qSnHNT8vhf — Meteocat (@meteocat) July 1, 2025

El nivell vermell, de màxima perillositat, es troba al Ripollès. Per altra banda, en nivell taronja, el segon més alt, hi ha les comarques de la Garrotxa, Osona, el Lluçanès, el Berguedà i la Cerdanya. El Meteocat informarà si durant la tarda els fenòmens de temps violent afecten altres comarques.

Alerta per pluges i tempestes

Cal recordar que el Meteocat ja ha emès una alerta per pluges intenses, acompanyades de tempestes i possible pedra i fortes ratxes de vent, que afecta un total de 17 comarques. L'avís perd expansió a primera hora del vespre, però s'allarga fins al final del dia.

⚠️ El Servei Meteorològic de Catalunya actualitza l'avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per intensitat de pluja ⚠️



➡ Dt. 14:00 h a dj. 02:00 h.

➡ Possibilitat de precipitació > 20 mm / 30 minuts

➡ Grau de perill màxim 🟡 1/6



Hora local (h) = TU+2 pic.twitter.com/8JTc4vN0qS — Meteocat (@meteocat) July 1, 2025

Les comarques en alerta són, fins a les 20 hores, la Selva, la Garrotxa, Osona, el Ripollès, el Moianès, el Lluçanès, el Berguedà, el Bages, el Solsonès, l'Anoia, la Segarra, la Conca de Barberà, l'Urgell, les Garrigues, el Pla d'Urgell, el Segrià i la Noguera.

El nivell d'alerta és d'u sobre sis, la qual cosa implica la caiguda de més de vint litres en només trenta minuts. A banda, el Meteocat apunta que els xàfecs sovint aniran acompanyats de tempesta i localment de pedra i fortes ratxes de vent.

L'alerta per calor intensa acaba dimecres

Les temperatures segueixen a l'alça i l'onada de calor s'allargarà fins al dimecres. Les màximes estaran entre 35-40 °C a l’interior i entre 31-36 °C al litoral i prelitoral, i podran superar puntualment els 40 °C a les comarques de Ponent i Terres de l’Ebre. Però el dimarts serà un dels dies més durs de l'onada de calor, motiu pel qual el mapa de Catalunya es tenyeix d'alerta taronja i groga.