Un líder dels Casuals accepta sis anys de presó pel crim en un prostíbul de Barcelona

La Fiscalia i les defenses han pactat penes d’entre cinc i vuit anys de presó per l’assassinat d’un home en un prostíbul del barri de Gràcia de Barcelona el març del 2023. Els condemnats han acceptat el pacte abans de ser jutjats per un tribunal popular a l’Audiència de Barcelona a canvi d’una rebaixa de penes, segons ha avançat El País i ha confirmat l’ACN. Un dels condemnats és el considerat líder dels Casuals, la facció més violenta dels aficionats radicals del Barça, els Boixos Nois, implicats en nombrosos aldarulls i delictes de tota mena.

La nit del 8 de març del 2023, Luis Miguel Z. va ser assassinat a mans de dues persones vinculades als Casuals que havien acudit al local amb la intenció de sostreure-li certa quantitat de droga. Un dels caps de l'organització, Francisco Pérez (àlies Paco el Gordo) havia encarregat el robatori que va acabar en tragèdia. Els set acusats per aquest episodi han arribat ara a un pacte amb la fiscalia pel qual assumeixen la seva responsabilitat a canvi d’una rebaixa de la pena. Paco el Gordo ha acceptat sis anys de presó: cinc pel delicte d'homicidi i un altre més per robatori en grau de temptativa.

Els acusats s'han compromès a reunir 120.000 euros com a indemnització a la família de la víctima. Gairebé tots els implicats romanen a la presó provisional pel crim, inclòs Paco el Gordo, que ha aconseguit que se li computin els dies a la presó que acumula des que, el juny del 2023, els Mossos van llançar un macrooperatiu contra els Casuals que va implicar la detenció d'una trentena de persones per un munt de delictes violents.

El paper de Paco el Gordo en el crim

Aquella gran operació contra els Casuals es va nodrir, principalment, de les converses telefòniques i els missatges de WhatsApp que Paco el Gordo va mantenir amb altres membres de la banda criminal, molts subordinats seus. El mateix passa amb l'homicidi al bordell de Gràcia. “He apunyalat un i està fotut”, li escriu aquella nit el casual Víctor N., àlies Thor, principal autor material, que ha acceptat vuit anys de presó. "Hehehe. Es mor?", li contesta el cap. El pacte també preveu que no es considerin provats els fets que han estat impugnats, per nuls, en la investigació de la peça principal contra els Casuals.

Encara que Paco el Gordo no era aquella nit al bordell ni va clavar les punyalades a la víctima, tant els Mossos com la fiscalia van tenir clar que “va participar activament en els actes que van desembocar en la mort” de Luis Miguel Z. Va ser “la persona que va contactar amb els autors materials, els va escollir i els va enviar al lloc on es va produir l’homicidi”. Es dona la circumstància que en l’època dels fets, els Mossos estaven vigilant el local, per ordre judicial, en una investigació sobre una trama d’explotació sexual.

El moment de l'assassinat

Per les converses telefòniques intervingudes a la proxeneta, sabien que els Casuals, a través de Paco el Gordo, havien entrat al negoci a canvi d'oferir la seva protecció. El bordell els va servir també com a tapadora per a altres negocis. Aquell dia, el cap va encarregar a dos dels seus, Víctor N. i Pablo G., que robessin droga a un home que, aquella nit, atret per la proxeneta, apareixeria al local de Gràcia. Quan Luis Z. estava prenent alguna cosa al local amb un amic, Víctor i Pablo van aparèixer armats amb ganivets. El van obligar a agenollar-se, el van amenaçar i se'l van emportar a una habitació, on el van apunyalar fins a la mort.

L'amic va escoltar els cops i crits, igual que els veïns i els mossos que vigilaven, que no obstant ignoraven el que estava succeint en realitat. Ho van descobrir la nit següent, en una nova vigilància, quan van veure com una furgoneta aparcava davant del local i quatre homes sortien del prostíbul per carregar un llit de matrimoni. En donar-los l'alto, els policies van trobar un paquet allargat amb una forma humana. Era el cadàver de Luis Z.