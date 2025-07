El temps d'aquest dimecres 2 de juliol: l'onada de calor s'acomiada amb sol i ruixats

Últim dia de la primera onada de calor de l'estiu a Catalunya. Dimecres les temperatures baixaran lleugerament i el clima assolellat a gran part del país s'alternarà amb ruixats intensos tant a la Catalunya central com al nord. A partir de dijous els ruixats guanyaran pes i els termòmetres seguiran caient.

Durant la nit, hi ha un avís per calor nocturna a les comarques del litoral central. Al matí dominarà el cel serè o poc ennuvolat fins a migdia, tot i que aniran creuant bandes de núvols alts d'oest a est. La temperatura serà similar, si bé la màxima a punts del litoral i prelitoral baixarà lleugerament. A Ponent es podran assolir entre els 39 i 41 °C. De 08:00 a 14:00 hi ha avisos per calor al Montsià i al Baix Ebre.

A la tarda el dia es girarà i les temperatures refrescaran. Hi haurà ruixats al Pirineu i Prepirineu, a la depressió Central, especialment al sector oriental, així com al prelitoral. En aquestes comarques hi ha un avís per intensitat de pluja (1/6 a l'escala del Meteocat) entre les 14:00 i les 20:00. També hi haurà tempestes, arribada la nit, a Ponent.

Aquest dimecres Barcelona començarà el dia amb uns 26 graus de mínima que s'estiraran fins als 33 a la tarda. A Girona la jornada tindrà dinou graus de mínima que arribaran als 37 graus de màxima. A Lleida, el dia també començarà amb un valor mínim de 21 graus que pujarà fins als 40 °C de màxima. I a Tarragona, el matí arrancarà amb 24 graus que creixeran fins als 32 °C a la tarda.

L'últim dia amb temperatures superiors als 40 graus

La fi de l'onada de calor suposarà l'últim dia on els termòmetres puguin superar els 40 graus. En aquest sentit, ja aquest dimarts els valors extrems s'han limitat a punts de la Ribera d'Ebre, el Segrià i la Noguera.